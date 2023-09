Finestre rotonde: l’elemento inaspettato che definisce lo spazio | Stile di vita

Una finestra rotonda nel muro della casa, che attira l’attenzione su se stessa e sul paesaggio circostante. Non è la decisione più intuitiva, ma data l’abbondanza di esempi sui social media e sui media di interior design, vale la pena prenderla in considerazione. A questo punto, probabilmente troverai alcuni degli esempi più virali su Instagram che fungono da fonte di ispirazione e guadagnano punti per questa decisione fondamentalmente inaspettata.

Questo è il caso della finestra della libreria. La casa della fotografa Anna Hope in Messico. L’ampia cornice, con la finestra montata su un asse centrale, lascia entrare la luce dall’esterno mentre si intravedono le cime degli alberi che circondano la casa. Cerchio all’interno di un quadrato. Sono proprio i ripiani e le nicchie della libreria a definirne il perimetro e a confinarlo in un’area quadrata e creare così un interessante gioco geometrico.

maggiori informazioni

Sempre seguendo il suo gioco di forme geometriche, una casa a Famara (Lanzarote), progettata dall’architetto tedesco Alexander Berengus, sfrutta il contrasto con il paesaggio desertico per introdurre elementi inaspettati e interessanti, come Spruzza le finestre rotonde sulle pareti. A Silver Lake (California), anche l’interior designer Emily Wassall sceglie questo Ampia finestra rotonda per posizionare sotto il vostro punto di lettura. Intanto in una casa di Sydney, progettata da SJB Studio, è stata messa in pratica la forma circolare Sul soffittofacendo filtrare la luce da un lucernario in una spaziosa doccia doppia con pavimento in terrazzo e grande fioriera Monstera. Ornamento rotondo in cucina A Londra, progettata da SELLA Concept, ricordi che una finestra può comunicare due spazi interni, condividendo quindi la stessa fonte di luce. Alcuni edifici hanno fatto della curiosità suscitata da questo tipo di finestre un segno distintivo e un pretesto per attirare l’attenzione del viandante, che non può fare a meno di provare il desiderio di scattare una foto. È il caso degli spazi progettati da EEEStudio Scuola educativa di addestramento cinofilo, a Brunetti, Madrid. Ci sono esempi nella storia dell’architettura che sono in parti uguali brillanti e miserabili, Torre della capsula NakaginA Tokyo dall’architetto Kisho Kurokawa.

Nel settore delle cabine, dove la natura è più di un semplice luogo e diventa un’attrazione e una parte essenziale dell’ambiente, il modo in cui viene presentata e coinvolta nello spazio interno è fondamentale. Lo studio portoghese Madeiguincho lo sapeva Integrateli in una casa mobile Pensato per una famiglia con due bambini. La forma circolare cambia radicalmente l’effetto della finestra sullo spazio. Basti pensare come questa tipologia di oblò rimanda immediatamente all’immaginario nautico delle navi o dei sottomarini, quando non lo fa direttamente agli edifici iconici dell’immaginario fantastico che fanno parte della memoria cinematografica collettiva, come il Cinema Casa. IL Lo Hobbit L’avventuriero Bilbo Baggins. La finestra rotonda invita subito a diventare un punto di osservazione.

Vantaggi e problemi

Alcuni vantaggi delle finestre rotonde sono puramente estetici, anche se ciò non dovrebbe sminuirli. La verità è che sono visivamente più interessanti per il loro fattore inaspettato e per il modo in cui rompono la monotonia delle linee rette che compongono l’interno di una casa, nonché per la loro capacità di attirare immediatamente l’attenzione come punto focale. punto dello spazio. Con un aspetto leggermente più funzionale, uno dei suoi altri vantaggi è la capacità di integrarsi in modo più armonioso in spazi piccoli o pareti dalla forma strana. Massimizzare gli spazi delle pareti strette o difficili è più facile da usare, poiché una finestra con linee rette può adattarsi male o consumare la superficie con risultati meno armoniosi.

Tuttavia i suoi problemi ricorrenti sono legati anche alla sua forma insolita. Ad esempio, l’apertura più comune è costituita da un asse centrale, e bisogna tenere conto anche di alcune differenze previste, come il fatto che non ha persiane integrate.

I membri degli studi di architettura che amano esplorare nuove strade e scommettere sull’innovazione e sulle forme d’avanguardia sono i primi a sentire la tentazione di rivolgere queste aperture circolari verso il mondo esterno. Questa è una posizione DelavicacanolasoLo studio è composto da Pilar Cano Lasso e Ignacio de la Vega. “Amiamo questo elemento perché rompe la tradizione e conferisce un carattere unico agli spazi”, spiega a EL PAÍS. “Fornisce quel tocco del mondo marino che ci attrae così tanto e che, combinato con l’architettura moderna, si traduce in un’estetica ricca e speciale. Ci sono esempi davvero belli, come la casa di Anna Hope in Messico. È un’opportunità da cogliere cura nel dettaglio dei sistemi di fissaggio e di apertura Quando una finestra Praticità, la forma dell’apertura gioca un ruolo essenziale nel modo in cui viene progettata questa tipologia di finestra.

Gli architetti hanno scelto di incorporarlo in alcuni dei loro progetti, parlando della specificità dell’apertura che, allo stesso tempo, rappresenta una grande sfida funzionale. “Può oscillare con un asse centrale, con rottura orizzontale e apertura su un lato, o semplicemente piegarsi”, spiega Cano Lasso. “Nel nostro caso abbiamo provato il sistema hub centrale Progetto Minorca,Sono progettate finestre fisse ad ampia apertura e pieghevoli rotonde Tana. Da un punto di vista tecnico riteniamo che possa essere il modo più naturale per creare una caduta quando si apre una finestra. Questo è il motivo degli archi perché la gravità distribuisce i carichi in modo uniforme attorno all’apertura. Qualcosa di molto semplice e intuitivo.” Nel caso della casa/studio La Madriguera, a Madrid, il lucernario o finestra rotonda funge da ponte con l’esterno per un progetto che invita, come in una dichiarazione, a recuperare la privacy perduta la proiezione delle case Da parte sua, nel design modulare del progetto Teni a Minorca Oltre a contribuire alla privacy delle camere da letto, le finestre rotonde sulla parete esterna bianca esaltano un risultato caratteristico e moderno.

Ma l’appoggio dei professionisti non garantisce il sostegno dei clienti che stanno ristrutturando le loro case o costruendo una nuova casa. Nonostante i vantaggi visivi, l’usabilità, l’ubiquità tra le piattaforme e i media che seguono le tendenze e il loro fascino estetico, il pubblico in generale rimane scettico quando si tratta di incorporare i lucernari nelle proprie case. “Purtroppo, e francamente, si tratta di un tipo di finestra poco consolidata e che, in generale, i clienti non vogliono utilizzare”, ammette Pilar Cano Lasso. “Non sappiamo se è a causa della tradizione, o perché non c’è molta comprensione delle forme curve in generale o perché alle persone piace semplicemente quello che vedono e non riescono a immaginare lo spazio in un modo che vada oltre quello con riferimenti ravvicinati. “

È solo questione di abituarsi a guardare il mondo con questa nuova lente oppure ci sono dubbi e paure di natura tecnica che fungono anche da barriera mentale quando si considera questo elemento come opzione nell’home design? La sua presenza si moltiplica tra le referenze, e il tempo dirà se a questa tendenza più innovativa nelle forme sarà seguito un maggiore supporto nelle scelte dei consumatori.