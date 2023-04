Munive Gallery è uno spazio per creativi – El Sol de Tlaxcala

Quattro anni dopo la sua apertura, Munive Gallery si è affermata come uno spazio che accoglie e pubblica creatori di arte contemporanea, Sia dal nostro stato che da altre entità, in un modo che arricchisce l’offerta culturale della capitale tlaxcalan.

Durante la celebrazione del suo quarto anniversario, Registi e artisti che hanno partecipato alle mostre in galleriacosì come il pubblico, ha convenuto che Munive è davvero un punto di riferimento a Tlaxcala come editore di proposte di arti plastiche, principalmente.

Amilcare Rivera Monif, Direttore Generale della Galleria, ha parlato con El Sol de Tlaxcala per condividere le sue impressioni dopo quattro anni di questo progetto culturale ed evidenziare che sin dal suo inizio, Munive è stato un progetto per la vita. “È un grande sforzo, sia economico che in termini di tempo, e sono passati quattro anni in cui sono rimasto attivo tutto il tempo pensando a cosa farò con lo spettacolo, cosa c’è dopo, quali progetti stanno arrivando, e questo rende felice perché per me è un progetto di vita“

Ha ospitato artisti di diversi paesi

In questi anni lo è stato Galleria del Comune È stato un luogo per mostre di creatori di Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Città del Messico, Quintana Roo e persino dall’estero, come nel caso dell’artista in visita, Josiah Dervenet, dalla Lituania.

Mostre Si è incentrato sulle arti plastiche e audiovisive, attraverso il disegno, la fotografia, l’incisione e la pittura, nonché principalmente video e installazioni artistiche.

Attraverso queste proposte, la sua strada attraverso Monif Gli artisti hanno affrontato temi stimolanti, come quelli legati all’inquinamento ambientale, al femminismo, all’immigrazione e ai movimenti sociali.

Un anno fa, l’Art and Photography Lab (LafO) composto da Carol Espindola e Guillermo Serrano è entrato a far parte dello staff di Munive, dove si trova anche Galilea Flores; In un certo senso la mostra è stata arricchita con attività di formazione in fotografia.

“Siamo molto chiari sul profilo della galleria, che è l’arte contemporanea e i momenti in cui si interseca con la fotografia, motivo per cui abbiamo collaborato con altri spazi, che è l’obiettivo principale di quest’anno.Carol Espindola ha riferito.

Per quest’anno, Munive Gallery avrà attività di collaborazione con altri spazi d’arte come la Galleria Imprunta, a Puebla, oltre a sedi Nuevo León e Morelos.

“Ciò che ci motiva è promuovere l’ecosistema dell’arte contemporanea a Tlaxcala, vogliamo che ci sia una scena folle per gli artisti dove possono presentare il loro lavoro e ci sono spazi per il dialogo, spazi che non esistevano quando eravamo più giovani e cioè quello che volevamo”, ha spiegato Guillermo Serrano

Munive Gallery è aperta al pubblico e si trova in Avenida Independencia, n. 33, nella città di Tlaxcala.