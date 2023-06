PlayStation offre uno dei suoi migliori giochi su PC; Horizon Zero Dawn Complete Edition sta toccando il minimo storico

Per molti, il migliore. Per molti altri, uno dei più notevoli. In ogni caso, è un grande gioco e pochissime persone ne discuterebbero. Non importa se ha già qualche anno, che sia su PlayStation o PC. Horizon Zero Dawn rimane un titolo molto importante nella libreria di quasi tutti i giocatori. Tuttavia, come è logico, non sono pochi quelli che aspettano uno sconto per ottenerlo.

va bene allora A GOG l’hanno appena messo nello show Tocca il minimo storico di Steam. Il prezzo minimo della piattaforma di Valve era di € 16,49. al momento, Il suo prezzo su GOG è di 16,54 euro. La differenza è praticamente irrisoria, quindi è comunque un prezzo molto interessante per chi non l’ha provato e/o vuole farlo su PC.

Inoltre, la versione che è stata messa in vendita è Edizione completa di Horizon Zero Dawn, quindi viene fornito con molti contenuti aggiuntivi. Ovviamente include il DLC, The Frozen Wilds, ma non è l’unica cosa.

Horizon Zero Dawn Complete Edition è in vendita e viene fornito con contenuti aggiuntivi

È senza dubbio il contenuto più unico di tutto ciò che contribuisce, ma non possiamo ignorare gli altri. Se prendiamo anche questo come riferimento, la versione include:

L’alba di Horizon Zero

selvaggio congelato

Costume da Karja Storm Ranger e grande arco di Karja

Pacchetto commerciante di merci

Abito pionieristico Bannock e arco sacrificale Bannock

Pacchetto viaggio Bannock

Pacchetto guardiano di Nora

La maggior parte delle aggiunte che possiamo trovare in questa versione completa di Horizon Zero Dawn Sono cosmetici. Non influisce molto sul gameplay, ma c’è. Quelli che ci possono aiutare sono i pacchetti viaggio e i pacchetti guardiani, perché questi includono alcune cose in più.

