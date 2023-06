Un nuovo studio sulle onde gravitazionali fa luce sull’origine dell’universo

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giu 2023 – 00:05







Washington, 28 giugno (EFE). Un nuovo progresso nello studio delle onde gravitazionali oggi conferma l’esistenza di uno sfondo casuale che fa luce sulla formazione e l’evoluzione delle galassie e dei buchi neri nell’universo primordiale.

In particolare, un team di scienziati provenienti da tutti gli Stati Uniti, riuniti sotto il North American Nanohertz Gravitational-Wave Observatory (NANOGrav), ha rilevato la distorsione nello spazio-tempo causata da onde gravitazionali a bassa frequenza, probabilmente causate da coppie di buchi neri supermassicci.

I loro risultati sono stati pubblicati giovedì su The Astrophysics Journal Letters, nello stesso momento in cui altre organizzazioni simili in vari paesi hanno fatto annunci simili.

Questa è la prima volta che viene rilevato questo sfondo casuale, prodotto dalle onde gravitazionali a bassa frequenza che costituiscono la “zuppa di distorsioni spazio-temporali che permeano l’intero universo”, spiega la National Science Foundation (NSF) in una dichiarazione.

Per scoprire queste distorsioni, gli scienziati hanno analizzato 15 anni di dati astronomici catturati da vari telescopi e radioosservatori in tutto il paese.

Grazie alle loro osservazioni, sono riusciti a creare una rete di pulsar e stelle di neutroni che ruotano ad alta velocità e pulsano a un ritmo molto preciso.

Analizzando questa rete, hanno notato differenze nel tasso di pulsazione di queste stelle, che attribuiscono alla distorsione dello spazio-tempo causata dallo sfondo casuale delle onde gravitazionali.

L’esistenza delle onde gravitazionali è stata prevista per la prima volta da Albert Einstein nel 1916, e confermata nel 2015, quando un team di ricercatori è riuscito a misurare gli effetti della collisione di due buchi neri a milioni di anni luce dalla Terra.

NANOGrav spera di essere in grado in futuro di identificare coppie di buchi neri supermassicci monitorando le onde gravitazionali che emettono e persino gli effetti delle onde generate nell’universo primordiale. EFE

