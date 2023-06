Quindi puoi attivarlo e goderti le sue funzionalità in MIUI 13 e MIUI 14

Avendo utilizzato i telefoni Xiaomi per alcuni anni, sai già che il livello di personalizzazione MIUI nasconde dozzine di funzioni nascoste che spesso sono Dobbiamo essere aperti con applicazioni di terze parti in modo da poter godere del suo potenziale. Con queste funzioni, sebbene siano integrate nel sistema, non è possibile accedervi in ​​modo molto semplice.

E questo è esattamente il caso dello strumento che vi proponiamo oggi, una funzione chiamata “modalità messa a fuoco” Potrai usarlo sui tuoi telefoni Xiaomi in modo semplice, sia che abbiano MIUI 13 o MIUI 14, anche se dovremo utilizzare un’app gratuita di terze parti per sbloccarlo. In questo post ti mostriamo come funziona e come puoi accedervi.

Attiva la modalità messa a fuoco sul tuo telefono Xiaomi con MIUI 13 e MIUI 14

La prima cosa che dovresti sapere è che dovremo scaricare l’app chiamata lanciatore di attività sul nostro telefono Possiamo scaricare dal Google Play Store in modo completamente gratuito, Senza il quale non saremo in grado di accedere a questo strumento.

Una volta scaricata questa app, Dovremo fare quanto segue:

Apriamo l’applicazione Activity Launcher e nella parte superiore dello schermo facciamo clic sull’opzione di ricerca e scriviamo quanto segue: UsageStatsMain, senza virgolette.

Ora selezioniamo la prima sezione che compare tra i risultati e lo strumento verrà eseguito automaticamente

Come puoi vedere, avremo già questa modalità di messa a fuoco disponibile sui nostri dispositivi e, grazie a ciò, Possiamo impostare un certo tempo durante il quale il telefono è praticamente inutilizzabile Con l’obiettivo di poter svolgere qualsiasi compito senza che ci infastidisca per essere più produttivi.

Modalità messa a fuoco Xiaomi in MIUI 13 e MIUI 14

Infatti il ​​modo per configurarlo è molto semplice, dato che dovremo solo selezionare il tempo richiesto ed attivarlo, andando subito alla schermata con un timer che non potremo chiudere anche se spegniamo il telefono, Quindi non sarebbe impossibile per te interagire facilmente con lui durante quel periodo di tempo.

Questa modalità è appositamente progettata per quelle persone che sono attive mentre sono in movimento Un determinato periodo di tempo non inferiore a 20 minutiChe si tratti di studiare o anche di poter lavorare senza distrazioni, quindi questo strumento può essere molto utile per essere persone più efficienti.

Nel mondo di Xiaomi | Bel trucco: cambia il tuo SUV in Formula 1 e la modalità WiFi del tuo cellulare Xiaomi a tutta velocità grazie a questa messa a punto per MIUI 13 e MIUI 14