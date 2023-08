Primo pasticcio in premier: Arbitri al frigo per rigore di Onana

Il primo giorno del presidente del Consiglio ha già causato problemi. Procedura per detrarre il portiere del Manchester United Andre Onana, Lo investe e prende a pugni Sassa Kalajdzic, l’attaccante dei Wolves, che ha sollevato la prima polvere dell’Inghilterra. Né l’arbitro principale, Simon Hooper, né l’arbitro del VAR, Michael Salisbury, hanno visto qualcosa da punire nonostante le chiare proteste dei giocatori di Los Lobos. Lavoro trascendente da quando lo United ha raccolto i tre punti per ottenere una vittoria minima grazie al gol di Varane.

questo lunedì, PGMOL ha riconosciuto che l’azione di Andre Onana avrebbe dovuto essere sanzionata con un rigore.. A sua volta, ho preso una misura Gli arbitri Simon Hooper e Michael Salisbury sono stati temporaneamente licenziati. Un frigorifero ha colpito anche Richard West del VAR durante l’incontro.

Subito dopo la partita, l’allenatore dei Wolves Gary O’Neill ha protestato per il rigore sbagliato. “Sembrava che il portiere avesse quasi strappato la testa al nostro attaccante. Se prendi la palla e colpisci forte il giocatore, è un calcio di rigore. All’inizio pensavo che l’arbitro sarebbe venuto a guardare lo schermo, ma sfortunatamente Ha avvertito me e non Onana di schiacciare il nostro centravanti. O’Neill ha anche riconosciuto che Jon Moss, il direttore di PGMOL, si era scusato con lui per non aver preso la decisione giusta. Il calcio di rigore segnato da Onana è su Kalajdzic. “Abbiamo appena parlato con Moss e apprezzo che sia entrato e si sia scusato dicendo che era un rigore ovvio e avrebbe dovuto essere fischiato. Forse mi fa solo stare male, perché una volta che sai di avere ragione, ti senti male perché non ti resta niente. Grazie per aver ammesso che era ovvio e che non puoi credere che l’arbitro non l’abbia visto e nemmeno il VAR.O’Neill era sbalordito.

L’arbitro Michael Salisbury era al top perché era la seconda volta che passava nel congelatore, visto che la scorsa stagione era evidente anche dal VAR la revisione della violazione in un match tra Tottenham e Brighton. PGMOL ha anche ammesso in quell’occasione che Mitoma era stato ostacolato da un fallo all’interno dell’area di rigore e che un rigore avrebbe dovuto essere concesso al Brighton.