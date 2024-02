Proseguono i progetti di ITA, Airbus, UrbanV ed Enel per migliorare la mobilità aerea urbana in Italia.

IDA Airways, Airbus, UrbanV ed Enel hanno stretto un'alleanza con l'obiettivo di promuovere e sviluppare l'ecosistema Advanced Air Mobility (AAM) in Italia.

La partnership, che amplia il memorandum d'intesa iniziale tra ITA Airways e Airbus dall'aprile 2022, comprende due nuovi partner: UrbanV, l'operatore della rete vertiport, ed Enel, il fornitore di soluzioni energetiche.

Il nuovo MoU si concentra sulla definizione di una roadmap congiunta per lo sviluppo dell’ecosistema AAM in Italia. I partecipanti collaboreranno per valutare vari modelli di business in coordinamento con le principali parti interessate nazionali.

In particolare, l'attenzione sarà rivolta al funzionamento dell'Airbus eVTOL CityAirbus NextGen. La ricerca riguarderà la standardizzazione dei servizi di terra come la fornitura di energia, le infrastrutture di ricarica, i concetti di supporto e servizio, la pianificazione dei vertiport e della loro rete, nonché i modelli di esperienza dei passeggeri e la definizione di percorsi appropriati.

L'amministratore delegato e Chief Technology Officer di IDA Airways, Francesco Precis, ha sottolineato l'impegno per l'innovazione fin dall'inizio delle operazioni nell'ottobre 2021. Ha sottolineato che la collaborazione con Airbus, iniziata nell'aprile 2022, ha portato al solido sviluppo di questo ecosistema. Un impegno congiunto per dare forma al futuro della mobilità aerea avanzata e migliorare l’esperienza dei passeggeri.

Balkis Sarihan, capo dell'UAM di Airbus, ha sottolineato che il successo nel settore AAM va oltre lo sviluppo del veicolo e richiede la creazione delle condizioni per il suo funzionamento e supporto. Ha espresso la soddisfazione di Airbus per questa opportunità di lavorare allo sviluppo dell'ecosistema AAM in Italia, sfruttando la precedente esperienza dell'azienda in iniziative simili come l'Air Mobility Initiative in Baviera.

Carlo Turci, CEO di UrbanV, ha condiviso l'ambizione di migliorare la vita delle persone fornendo alternative efficienti e pulite al trasporto aereo per le brevi distanze.

Ha sottolineato l'obiettivo di essere un operatore globale delle reti Verdiport e un pioniere nella creazione di rotte AAM a livello globale. Tursi ha espresso interesse per partnership con Airbus, Enel e IDA Airways, riconoscendosi come leader nei loro settori, ed esprimendo il desiderio di esplorare il potenziale della mobilità aerea urbana nel mercato italiano.