Primo Oro per l'Italia – Sport

(ANSA) – Doha, 7 feb – L'Italia ha festeggiato oggi la sua prima medaglia d'oro ai Mondiali in corso a Doha.

Il romano ha vinto la finale con un totale di 210.1355 punti ed è salito sul podio completato dallo spagnolo Dennis González Boneu (196.2570) e dal colombiano Gustavo Adolfo Sanchez (192.0812).

L'oro di Minicini si è aggiunto alla sua medaglia d'argento nella gara tecnica in solitaria, mentre Domenico Acerenza ha contribuito con il bronzo nella cronometro di 5 km.

Il francese Logan Fontaine ha vinto l'oro e il suo connazionale Marc-Antoine Olivier il bronzo, mentre l'italiano Gregorio Baltrinieri è arrivato quinto.

La campionessa olimpica dei 1.500 stile libero ai Giochi di Rio 2016 e seconda classificata negli 800 stile libero a Tokyo 2021 si è lamentata della sua prestazione opaca a Doha.

“È un peccato perché mi sentivo bene e avrei potuto fare meglio, ma negli ultimi 100 metri non sono riuscito a continuare a nuotare e anzi mi sono fermato”, ha detto Baltrinieri.

L'Italia ha perso la seconda presenza nel Gruppo D di pallanuoto, cadendo 15-14 ai rigori contro l'Ungheria.

“Azura” si è portata in vantaggio per 9-7 poco dopo la fine del quarto periodo, ma la squadra magiara è riuscita a pareggiare e vincere ai calci di rigore 6-5.

L'Ungheria ha spodestato l'Italia dalla vetta ed ha evitato di raggiungere i quarti di finale e di qualificarsi anticipatamente per le Olimpiadi di Parigi. (ANSA).