I contadini preparano la protesta a Roma e al festival di Sanremo

Agricoltori provenienti da tutta Italia viaggiano a Roma in auto e trattori. Foto: AFP.

Agricoltori da tutta Italia Viaggiano in auto e trattori verso la capitale Roma.Venerdì si riuniranno per protestare contro le misure europee per il settore e lamentarsi dell'aumento dei prezzi delle materie prime, mentre un altro gruppo sta negoziando la propria presenza alla trasmissione del tradizionale festival di Sanremo di giovedì. Paese.

Dopo essersi accordati con la polizia, migliaia di agricoltori e centinaia di macchine si raduneranno alle porte della capitale per prepararsi all'ingresso previsto venerdì mattina presto. Possono trasportare 1.500 manifestanti e 10 trattori alla centralissima Piazza San Giovanni.

Foto: AFP.

La mobilitazione di venerdì è in linea con le rivendicazioni di tutto il continente contro le regole ambientali e tariffarie dell'Unione Europea (UE), e ogni paese ha proteste specifiche e altre questioni dovute all'aumento delle materie prime e dei combustibili.

Come ha annunciato giovedì l'emittente pubblica Roy, migliaia di persone si stanno preparando ad un corteo lungo le vie Nomentana e Cassia, da cui cercheranno di raggiungere la piazza situata nel centro della città. Ciò include l'accordo dell'UE con il MercosurRifiutato dai produttori di quasi tutto il continente.

Mentre un gruppo è arrivato a Roma venerdì, altri sette trattori sono arrivati ​​nella città settentrionale di Sanremo, dove questa settimana si svolge un festival di musica tradizionale italiana, seguito da milioni di persone.

Gli agricoltori, con il benestare di Amedeo il Ciclista, La Rai negozia con i funzionari su come e quando entrare Giovedì ha ottenuto una performance del 65% nei primi due giorni in televisione.