Puoi risparmiare € 200 acquistando uno dei migliori telefoni OPPO con grande fluidità e una fotocamera straordinaria

Quando si acquista un nuovo smartphone di fascia alta, Apple e Samsung non sono gli unici produttori di riferimento. Marchi come OPPO hanno compiuto sempre più passi per competere in questa fascia amato Con stazioni eccellenti come questa OPPO Trova X5 Proche ora è abbassato, rimane dentro Amazzonia Al prezzo di 799 euro.





Ricerca OPPO *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista OPPO Find X5 Pro al miglior prezzo

Questo OPPO Trova X5 Pro Prima costava 999 euro su Amazon. l’attuale Sconto di 200 euro Lo lascia al prezzo di 799 euro. La spedizione è gratuita e veloce per gli utenti Prime o per chi usufruisce della prova gratuita di un mese del servizio al momento dell’ordine.

L’OPPO Find X5 Pro è dotato di uno schermo La madre di Waleed Tipo LTPO 6,7 pollici Con risoluzione Quad HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz Adattamento e protezione con il vetro Gorilla Glass Victus. Installare il processore Qualcomm Snapdragon 8 di prima generazione con 12 GB di RAM E 256GB Archiviazione interna.

Il modulo della fotocamera posteriore ha un obiettivo principale da 50 megapixel, un obiettivo grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 13 megapixel. La fotocamera frontale è da 32 megapixel.

Ha una batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia che va dall’ Cinque ore di tempo sullo schermo con un uso intenso Fino a nove ore con un uso più moderato. La ricarica rapida da 80 W può caricare il 50% della batteria in soli 12 minuti e riempirla completamente in mezz’ora.

Il tuo sistema operativo lo è Androide 12 Per quanto riguarda la connettività, dispone di Dual 5G, WiFi 6, Bluetooth, NFC per pagamenti contactless e opzioni di geotagging GLONASS e QZSS.

Altre offerte

