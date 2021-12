Quali sono i numeri e le desinenze più ricercati?

il Estrazione straordinaria della lotteria di Natale E comprare decimi è frettoloso. Certo, sembra già difficile acquistare alcuni dei numeri che sono spariti dai reparti a causa del loro significato in quest’anno che partirà, il 2021. Il Le persone superstiziose dovrebbero partecipare agli appuntamenti con coraggio personaleCome compleanni, anniversari, eventi familiari o nascite, i principali eventi di cronaca e le loro date scompaiono. Ne esaminiamo alcuni.

I numeri della lotteria di Natale più ricercati nel 2021

Partiamo dal fatto che tutti i numeri cercati nel 2021 in base agli eventi del 2021 finiscono in 21, ma tra tutti ci sono due stelle indiscutibili: 80121 e 19921.

Corrispondono a due date ben precise: la prima, della grande nevicata di “Philomena”, che ha ricoperto di bianco gran parte del centro e del nord della penisola, con immagini della storia di Madrid. Era l’8 gennaio.

Il secondo coincide con l’inizio dell’eruzione del vulcano La Palma a Cumber Vieja, il 19 settembre e un’altra immagine della storia, anche se questa volta l’evento è ancora in corso. Attenti alle persone superstiziose, Vedremo se effettivamente affronteremo il 2021 o il 2022, Alla data in cui il vulcano decide di fermarsi.

C’è uno strano caso tra questi numeri che sono già stati esauriti. In effetti, non finisce con il numero 21, e mentre non ci sono numeri migliori, peggiori, brutti o belli per l’hype o la fortuna, può essere descritto come completamente esaurito: È circa 00030 troppo basso. Gli appassionati di calcio probabilmente sanno dove sono diretti i tiri, perché è il numero che Lionel Messi porta sulla schiena della sua nuova squadra, il Paris Saint-Germain.

Per quanto riguarda la politica, c’è un’altra cifra che non viene stampata e corrisponde a una data speciale dell’idolo collettivo Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid. Speciale per lei e per altre persone, dal momento che 40521, cioè 4 maggio 2021, Quando ha vinto le elezioni con una maggioranza molto ampia, ha affermato la sua continuità a Puerta del Sol e Pablo Iglesias ha lasciato la politica.

Il Covid-19 continua a dondolare tra i numeri malconci, anche se la cessazione è alle 20. Il 20 hanno terminato 14320 E nei giorni in cui il governo ha dichiarato lo stato di allerta che ci ha tenuti a casa per 100 giorni e il giorno in cui questo confinamento è terminato, a maggio.

Per scegliere il numero nella lotteria di Natale del 2021, ci sono varie opzioni evidenziate, tuttavia, la versione delle lotterie e delle scommesse statali è 172 serie di 100.000 biglietti ciascuna. Un compleanno paffuto è forse un numero che passa inosservato. Il 22 dicembre 2021 si è tenuta l’estrazione della lotteria di Natale, Che può essere seguito in diretta su Antena 3 Noticias per controllare tutti i premi e i numeri con un po’ di fortuna. Sarai nella lista dei più superstiziosi?

