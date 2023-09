Qualificazioni Euro 2024: anteprima di sabato | Qualificazioni europee

Sabato continuano le qualificazioni europee per Euro 2024, con l’Italia che dovrà lavorare duro se vuole rimanere in corsa per la fase finale della prossima estate in Germania.

Tutte le partite di qualificazione

Partite e risultati della quinta giornata

Giovedì 7 settembre 2023

Gruppo B: Francia – Repubblica d’Irlanda 2-0, Olanda – Grecia 3-0

Gruppo E: Repubblica Ceca – Albania 1-1, Polonia – Isole Faroe 2-0

Gruppo G: Lituania – Montenegro 2-2, Serbia – Ungheria 1-2

Gruppo H: Kazakistan – Finlandia 0-1, Danimarca – San Marino 4-0, Slovenia – Irlanda del Nord 4-2

Venerdì 8 settembre 2023

Gruppo A: Georgia – Spagna 1-7, Cipro – Scozia 0-3

Gruppo D: Croazia – Lettonia 5-0, Turchia – Armenia 1-1

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina – Liechtenstein 2-1, Lussemburgo – Islanda 3-1, Slovacchia – Portogallo 0-1

Sabato 9 settembre 2023

Gruppo C: Ucraina – Inghilterra (18:00), Macedonia del Nord – Italia

Gruppo F: Azerbaigian – Belgio (15:00), Estonia – Svezia (18:00)

Il primo gruppo: Andorra – Bielorussia (18:00), Kosovo – Svizzera, Romania – Israele

Tutte le partite sono alle 20:45, salvo diversa indicazione

Mister Spalletti affronta un inizio difficile con l’Italia

Italia – Macedonia del Nord 0-1

All’età di 11 anni, Luciano Spalletti chiese a sua madre di cucirgli una bandiera italiana per celebrare la vittoria degli Azzurri sulla Germania Ovest nelle semifinali della Coppa del Mondo FIFA 1970. Il 64enne Spalletti giurò di “portare questa bandiera “con me in panchina in Nazionale”, dopo aver sostituito Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia lo scorso agosto, dopo il trasferimento del suo predecessore in Arabia Saudita.

La prima squadra di Spalletti per l’Italia comprende quattro giocatori del Napoli con cui ha vinto lo scudetto la scorsa stagione, ma la partita contro la Macedonia del Nord riporterà alla memoria il ricordo doloroso della sconfitta per 1-0 a Palermo che ci è costata. amarezza della perdita.” Un risultato che ci ha lasciato sfigurati e che ci ha permesso di giocare lo stile di calcio che la gente ama”. “Lo stile di gioco che unisce una squadra di calcio è importante”.

Lo sapevate? L’Italia non ha perso nessuna delle ultime 21 partite di qualificazione alla Coppa delle Nazioni Europee giocate fuori casa (17 vittorie e quattro pareggi) dalla sconfitta per 3-1 contro la Francia nel settembre 2006.

Cosa bisogna tenere in considerazione?

L’attaccante dell’Arsenal Eddie Nketiah e il difensore del Chelsea Levi Colwell proveranno a fare il loro debutto sabato nella partita dell’Inghilterra contro l’Ucraina. I figli di Coach Gareth Southgate guidano il Gruppo Tre con sei punti.

Romelu Lukaku è stato il capocannoniere del turno preliminare, insieme all’attaccante danese Rasmus Hoglund, prima di questo turno di partite. Può richiedere la registrazione in Azerbaigian?

