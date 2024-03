Questa domenica è arrivata a Buenos Aires la nave italiana Amerigo Vespucci per un viaggio intorno al mondo

Americo Vespucci arriva a Buenos Aires

“Non è solo che la nave più bella del mondo arriva in ogni paese Italia”. Questa è stata la motivazione del ministro della Difesa italiano. Guido CrocetoCreare un'iniziativa ci permette di conoscere in profondità Cultura Dal tuo paese La nave di Americo Vespucci, che viaggia in diverse parti del mondo. In questa occasione atterrerà l'iconica nave Domenica a Buenos Aires e offrirà attività a tutto il pubblico fino a giovedì.

a questo proposito Tour Mondiale delle Crociere VespucciÈ iniziato quando la nave ha lasciato il porto il 1 luglio 2023. GenovaE raggiungerà il picco nel 2025. Questa proposta coniuga la tradizionale attività formativa degli studenti ufficiali con la valorizzazione delle loro eccellenze. Fatto in Italia.

All'arrivo a Buenos Aires inizia la seconda tappa del tour. In questo modo si potrà assistere al profondo legame tra Argentina e Italia, due popoli completamente legati dalla storia. Allo stesso tempo, molti assorbiranno la cultura e le tradizioni della loro terra ancestrale.

La nave raggiungerà la città questa domenica alle 11.00. Quasi tutti gli eventi si svolgono nel “Villagio Italia” (Spazio Italiano), che apre le sue porte alle 10 e rimane aperto fino alle 23:59. A disposizione della comunità locale e delle autorità. Lì, i partecipanti possono partecipare a numerose attività per apprendere e sperimentare la cultura italiana. L'offerta è ampia: saranno diversi i concerti, le mostre e le proiezioni di film.

Il giorno di apertura della manifestazione è prevista una mostra fotografica a partire dalle ore 21, seguita mezz'ora dopo dalle proiezioni di film.

Il pubblico interessato potrà visitare la nave Vespucci lunedì dalle 11 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. In serata, il cantante italiano Federico Paciotti presenterà un concerto che inizierà alle 20:30.

Martedì la programmazione riprenderà allo stesso modo: al mattino aprirà lo spazio italiano. A mezzogiorno i visitatori potranno entrare a bordo della nave, che in questo caso sarà aperta fino alle 17, per poi iniziare alle 19,15 e poi ancora con le proiezioni di film d'autore che termineranno alle 23. : 30.

Mercoledì ci saranno cambiamenti nell'attività. Contemporaneamente all'apertura di Espacio Italia, inizieranno le visite alla nave, che saranno dalle 10 alle 12, per poi essere prolungate dalle 15 alle 20 per consentire alle persone di accedere all'iconica nave. Dalle 18:15 alle 20 saranno allestite mostre fotografiche legate al mare e alla navigazione.

In contemporanea si terrà un evento per tutti gli argentini provenienti dai paesi italiani: “Le mie radici sono quisarà un'esperienza coinvolgente Immigrazione italiana. Questo è un evento organizzato dall'organizzazione Consolato d'Italia E questo Istituto Italiano di Culturasarà trattenuto Centro Culturale Kirchner. Inoltre, dalle 19:30 alle 21:30 si terranno concerti di canzoni.

Giovedì, ultimo giorno della crociera in Vespucci, una serie di eventi chiuderanno il soggiorno a Buenos Aires. L'ingresso alle varie attività è gratuito, ma chi volesse acquistarle per garantire il proprio biglietto potrà farlo all'ingresso Sito ufficiale del turismo. Inoltre, sono accessibili Conoscere nel dettaglio l'itinerario e tutte le attività previste.

Questa tappa del tour cerca di rendere il viaggio intorno al mondo uno spettacolo Fatto in Italiae, allo stesso tempo, è il motore trainante dell'economia e della cultura italiana. L'evento, inoltre, costituirà un'importante occasione per le realtà imprenditoriali italiane presenti nel Paese.