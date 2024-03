Avvio “immediato” dell'autostrada mare-ferroviaria tra Madrid e l'Italia via Valencia

Il presidente dell'Autorità Portuale di Valencia (ABV), Mar Cão, ha annunciato al Led Expo di Verona il lancio “immediato” di un'autostrada mare-ferroviaria che collegherà Madrid e l'Italia attraverso il porto di Valencia.

L'entrata in esercizio di questa infrastruttura rientra in un progetto promosso dalla multinazionale Transitalia e dall'operatore ferroviario spagnolo Tramesa. In particolare, l'alleanza consentirà di collegare i porti di Valencia e Madrid tramite un'autostrada ferroviaria, che faciliterà il trasferimento dei semirimorchi camion dall'Italia via mare alla ferrovia.

In questa iniziativa, l'Autorità Portuale di Valencia ha realizzato un importante investimento con l'obiettivo di rinnovare il terminal ferroviario del suo bacino orientale, l'infrastruttura responsabile dell'alloggiamento di una gru a portale Tramesa. Con l’inizio delle operazioni viene rispettata la scadenza annunciata per l’inizio delle operazioni prevista per l’inizio del 2024.

APV presenta i suoi progetti a Verona

APV ha approfittato dell’evento per avere un proprio stand – presentando le sue iniziative per accelerare la decarbonizzazione, nonché promuovere la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico.

Tra questi, secondo ABV, “c'è valore “Combinazione vincente” Rappresenta la connettività del trasporto marittimo. Allo stesso modo, Chao ha descritto i piani strategici per l’implementazione del PAV basati su infrastrutture sostenibili.

Tra questi, investimenti nelle ferrovie, progetti di impianti fotovoltaici – recinzione solare da costruire nel silo Grimaldi, attrezzature ValenciaportPCS, elettrificazione o impegno per il trasporto dell'ultimo miglio utilizzando carburanti verdi, ecc.

Al tavolo è intervenuto il presidente dell'Apv Trasporti Internazionali: Nuove Strategie, Nuove Tecnologie e Nuove FrontiereUna tavola rotonda su logistica e supply chain in Europa, insieme ad altri esperti del settore.