Questa Mercedes estremamente rara potrebbe essere l’auto più costosa della storia | video, foto

Questa Mercedes estremamente rara potrebbe essere l'auto più costosa della storia

Con solo due unità prodotte, la Mercedes-Benz 300 SLR Coupé non è solo una delle auto più rare al mondo, ma anche una delle più costose.

La Mercedes-Benz 300 SLR è famosa come l’auto che ha dominato i circuiti degli anni 50. Infatti, nel 1955 questa vettura ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato e terminato. È noto soprattutto per aver vinto il Premio Mille Miglia nello stesso anno con Sir Stirling Moss al volante. Durante questa gara, Moss e la sua 300 SLR hanno stabilito un nuovo record di velocità media: 157,650 km/h su 900 miglia della penisola italiana. La versione coupé è stata pensata anche per le corse, e infatti la scritta SLR sul suo nome corrisponde a “super racing light”. Non sono solo parole: la carrozzeria di questa vettura è realizzata interamente in lega di magnesio, il che la rende molto leggera e costosa da realizzare. Le case automobilistiche di oggi preferiscono la fibra di carbonio, che è anche molto leggera e resistente, ma allo stesso tempo molto più economica e meno ignifuga. Sfortunatamente, la 300 SLR Coupé non è mai arrivata sui circuiti degli anni ’50. Il motivo fu la tragedia di Le Mans nel 1955, in cui una collisione di diverse auto costò la vita a 83 spettatori e ne ferì più di 180. Una di queste auto era esattamente la 300 SLR e Mercedes-Benz decise di ritirarsi completamente dal motorsport , il che significa che il progetto 300 SLR Coupé è morto. Sono state costruite solo due unità di prova. Rudolf Uhlenhaut, responsabile di Mercedes-Benz Motorsports, ha tenuto una delle due unità come auto condivisa per uso personale, che guidava quotidianamente.Oggi Mercedes-Benz conserva queste meravigliose macchine nella sua collezione al Museo. Si stima che il prezzo di ciascuna di queste vetture sia di circa 100 milioni di dollari, il blogger mette in evidenza le peculiarità della 300 SLR Quando è stata progettata come auto da corsa, tutte le soluzioni tecniche sono state implementate nella Mercedes-Benz 300 SLR alla ricerca di massime prestazioni senza pensare al comfort. Un esempio è la posizione dei pedali, che sono separati dal vassoio di trasmissione al centro della stanza, e un’altra caratteristica che spicca sui pedali è il coperchio dell’acceleratore in pelle. Questo ha anche una spiegazione funzionale, ovvero che ha dato una presa migliore al piede del pilota. Allo stesso modo, la pelle è stata utilizzata in altre parti degli interni non per aggiungere lusso, ma perché era uno dei materiali più durevoli all’epoca.Il cambio è molto esotico per le auto di serie, e ancora di più per qualsiasi auto moderna. Per poter cambiare marcia è necessario premere un pulsante sulla leva e per poter invertire la marcia è necessario prima rimuovere manualmente il limitatore sul cambio. Un altro aspetto che non si vede nelle normali auto è l’impianto frenante centrale. Per risparmiare peso, gli ingegneri Mercedes hanno scelto di non installare un sistema frenante su ciascuna ruota separatamente, come avviene oggi. Un altro vantaggio che questo sistema offriva a questa vettura da corsa era che consentiva di spostare il peso del freno nella parte anteriore e centrale dell’auto, il che ne migliorava la manovrabilità. Il numero 300 nel nome dell’auto si riferisce al suo motore a otto cilindri con un volume di tre litri. Genera una potenza di 310 CV, anche più delle vetture di Formula 1 dell’epoca, e le permette di raggiungere i 290 km/h. Nonostante fosse l’auto più veloce della sua epoca, la 300 SLR non aveva le cinture di sicurezza, l’impianto di scarico è piuttosto brutale, perché non ha la marmitta, e il rumore che fa è travolgente. In effetti, Uhlenhaut ha subito danni permanenti alle orecchie dopo aver guidato a lungo una 300 SLR.

