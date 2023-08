Questi sono i 37 paesi in cui Xiaomi è ufficialmente presente

Controlla questo elenco per vedere se il produttore cinese e il suo ampio catalogo di prodotti sono ufficialmente disponibili nel tuo paese.

La presenza globale di Xiaomi è cresciuta in modo significativo ed è ora disponibile in 37 paesi // Foto: Christian Collado.

La popolarità di Xiaomi è cresciuta in modo significativo negli ultimi dieci anni, una crescita che si è riflessa anche in un aumento esponenziale delle vendite e in una maggiore presenza globale. al momento, Xiaomi è ufficialmente presente in 37 paesie paesi di continenti come Europa, Asia e America. Se vuoi sapere se un produttore cinese e i suoi prodotti sono ufficialmente disponibili nel tuo Paese, non devi fare altro che farlo Vedi l’elenco incluso in questo articolo.

Se consideriamo che Xiaomi è stata fondata nel 2010, l’enorme sviluppo che l’azienda ha ottenuto in soli 13 anni è encomiabile. Ciò è stato ottenuto grazie a due aspetti principali: a Catalogo molto vario Troviamo cellulari, cuffie, tablet e perfino friggitrici ad aria e prodotti affini Incredibile rapporto qualità-prezzo contro i concorrenti. Sono questi i due grandi pilastri su cui ha fatto affidamento fino a diventare presente in 37 paesi nel mondo.

I 37 paesi in cui Xiaomi è presente

Il viaggio di Xiaomi è iniziato nell’aprile 2010 a Pechino, in Cina. Ha iniziato come startup focalizzata sulla tecnologia, ma quando ne aveva abbastanza era abbastanza Solo un decennio per diventare un gigante del mercato che sta già realizzando un proprio veicolo elettrico. L’importanza dell’azienda si riflette anche in Un gran numero di paesi in cui ti trovi già Ufficialmente oggi ce ne sono 37.

da xiaomiui Hanno compilato i 37 paesi in cui Xiaomi opera ufficialmente. Uno di questi è elencato come “America Latina”, quindi comprensibilmente Ci sono già più di 37 paesi in cui ha sede l’azienda cinese. L’elenco completo è il seguente:

Bangladesh

Cina

Repubblica Ceca

Egitto

Francia

Paesi del Golfo Arabo

Germania

Grecia

India

Indonesia

Italia

Giappone

Corea del Sud

Malaysia

Nepal

Olanda

Nigeria

Pakistan

filippino

Polonia

Russia

Singapore

Spagna

Sri Lanka

Svezia

Tailandia

Taiwan

Turchia

Regno Unito

stato unito

Ucraina

Vietnam

America Latina

Come possiamo vedere, ci sono due nomi nell’elenco che includono più paesi: America Latina (Argentina, Messico, Brasile, Cile, ecc.) f Paesi del Golfo Arabo (Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti). Possiamo quindi confermare che i paesi in cui Xiaomi è disponibile sono più di 37 paesi. Il numero è di circa 60 paesi Se includiamo quelli inquadrati nell’America Latina e negli Stati arabi del Golfo.

Se consideriamo che Xiaomi è presente sul mercato tecnologico solo da 13 anni, il fatto che abbia già raggiunto una presenza così globale è davvero notevole. Vediamo che l’azienda ed i suoi prodotti sono già ufficialmente presenti in molti paesi d’Europa, America e Asia. La presenza di Xiaomi continua Non molto evidente in AfricaMa l’azienda sì Grande interesse per lo sviluppo delle sue economie emergenti.

Il produttore cinese ha una buona strategia di vendita Sia nei negozi fisici che online. Questa ampia disponibilità di prodotti, combinata con un’ampia comunità globale di utenti, consente a Xiaomi di essere un bestseller in un gran numero di mercati. Per darvi un’idea, Xiaomi ha venduto 30,4 milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo solo nel primo trimestre del 2023, con circa Profitto di 5 miliardi di dollari. Come puoi vedere, l’azienda non è in cattive condizioni.