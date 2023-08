La Norvegia possiede già il più grande parco eolico offshore galleggiante del mondo. Lo vuole per le piattaforme petrolifere e del gas

E in Norvegia hanno appena aperto un parco eolico unico che merita di essere inserito nella mappa energetica globale. Per la sua tecnologia e le sue dimensioni, ma anche per l’uso che verrà fatto dell’elettricità che esce dalle sue turbine. stabilizzante Tampen Hywind Riunisce quasi una dozzina di turbine eoliche installate nelle acque del Mare del Nord su strutture galleggianti in cemento, uno spettacolo 88 megawatt (MW) che lo rendono il più grande parco eolico offshore galleggiante del mondo. Ma la cosa più curiosa è lo scopo con cui si utilizza questa enorme quantità di energia rinnovabile: alimentare le piattaforme destinate alla produzione di petrolio e gas.

Il propellente verde serve per… carburante.

grande apertura. Vi abbiamo parlato di Hywind Tampen qualche mese fa. La sua assemblea è iniziata nel 2022. A novembre Ha iniziato a produrre energia e Questa stessa estate Entrato in piena operatività. per te uscita ufficiale Tuttavia, abbiamo dovuto aspettare fino ad ora. L’apertura del parco è stata celebrata mercoledì con una cerimonia presieduta dal principe ereditario di Norvegia. Hakon. Prova dell’importanza della nuova struttura è che all’evento erano presenti il ​​primo ministro del paese, Il negozio di Jonas e gli alti dirigenti dell’azienda responsabile, moderazioneche ha stretto una partnership nel progetto con altre aziende.

Perché è importante? Perché Hywind Tampen è un riferimento in questo settore. Inserito da 11 turbine eoliche con capacità del sistema Un totale di 88 MW lo rendono un parco eolico offshore galleggiante Il più grande del mondo. E per dargli forma i suoi promotori hanno dovuto fare i conti con un investimento notevole, addirittura superiore a quello affrontato tre anni prima: se si parlava di circa 5.200 milioni di corone (451,4 milioni di euro), la cifra è salita a circa 7.400 milioni (642,4 milioni di euro). ).

“L’aumento è dovuto a una combinazione di costi legati al COVID-19, ritardi e problemi di qualità con alcune consegne e impatti a catena.” Dettagli da EquinorChe scivolano per altri motivi, come gli aumenti dei prezzi di mercato o i compensi ai fornitori derivati ​​dall’epidemia.

Com’è Highwind Tambin? Il parco dispone di 11 turbine eoliche che gli consentono di raggiungere la capacità operativa del parco 88 megawatt. Le sue turbine si trovano nel Mare del Nord, a 140 km dalla costa norvegese, in un’area dove le acque hanno una profondità compresa tra 260 e 300 metri. I vari aerogeneratori, a loro volta, sono collegati ad una rete interconnessa lunga circa 2,5 km e con una potenza di 66 kilovolt.

Una delle peculiarità di Hywind Tampen è il modo in cui vengono installate le sue turbine. Le turbine eoliche sono installate su strutture galleggianti in calcestruzzo e dotate di un comune sistema di ancoraggio. pretende la moderazione Si tratta del “parco eolico offshore galleggiante più grande del mondo”, ma è soprattutto una “piattaforma di prova” per l’esplorazione di turbine, modalità di installazione, ormeggi e strutture in cemento. L’azienda norvegese in realtà lo calcola con l’Hywind Tampen pronto, lavorare 47% dell’energia eolica galleggiante mondiale.

Nuove energie, vecchio carburante. Questa è forse una delle più grandi stranezze e incoerenze di Hywind Tampin. Il parco è progettato per alimentare giacimenti di petrolio e gas russare E Golfox, che aggiunge fino a cinque piattaforme. L’obiettivo di Equinor è creare un nuovo parco eolico Marina Militare Fornire loro energia verde che aiuti a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Equinor aspira infatti a coprire circa il 35% della domanda annua dei cinque impianti Snorre A, B e Gullfaks A, B e C, che potrebbe essere “Più largo” Quando la velocità del vento aumenta. Obiettivi aziendali Inoltre, la potenza delle turbine eoliche è aumentata dagli iniziali 8 megawatt a 8,6 megawatt e, sebbene non abbia migliorato la capacità del sistema di esportazione o delle piattaforme stesse, questo aumento di capacità “dovrebbe contribuire a una maggiore produzione annua complessiva”.

Ma cosa significa questo risparmio? L’azienda norvegese afferma che “la soluzione eolica contribuirà a ridurre l’uso delle turbine a gas nei giacimenti offshore Snorr e Julfax”, e stima che grazie al supporto di Hywind Tambin, il consumo di energia sarà ridotto di ca. 200.000 tonnellate all’anno Emissioni di anidride carbonica (CO2) dei principali produttori di petrolio e gas nel Mare del Nord. le tue stime Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, sono molto più modesti e hanno un volume di circa 1000 tonnellate.

Il principe Haakon, principe di Norvegia, all’inaugurazione ufficiale del parco eolico di Heywind Tampen.

diventando più verde. Questa è l’idea lasciato rimbalzare Durante l’inaugurazione di Hewind Tamben, il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Storr, ha affermato che un’improvvisa interruzione del flusso di carburante non sarebbe la soluzione alla transizione energetica e che un nuovo parco eolico offshore contribuirebbe a ridurre le emissioni di anidride carbonica. “Il mondo avrà ancora bisogno di gas e petrolio anche in questo periodo di transizione. Ciò non significa una riduzione quotidiana. Dobbiamo quindi ridurre al minimo l’impronta ecologica”, spiega l’alto funzionario nel suo intervento. Compilato da Reuters. Il governo norvegese si è posto l’obiettivo di assegnare un’area equivalente 30GW Energia eolica offshore entro il 2040

le immagini: Ole Jurgen Bratland (Equinor) E moderazione

A Chataka: La Spagna è una potenza eolica, ma ha grossi debiti con l’estero: ecco come aspira a correggerlo