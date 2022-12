Giornata mondiale dell’informatica: le 8 migliori invenzioni informatiche nella storia

Si celebra il 9 dicembre Giornata Internazionale dell’Informatica Poi, nel 1983, ebbe luogo il primo incontro di professionisti informatici. Hanno scelto quel giorno perché è nato nel 1906 Grazia Hopperuna donna pioniera nel mondo dell’informatica da qui l’onore.

Per celebrare questo anniversario, oggi il sito di annunci Clasf.es ha preparato un elenco delle 8 migliori invenzioni informatiche della storia. Con questo, vuole evidenziare quelli che considera i più importanti e nel cui sviluppo sono stati coinvolti direttamente gli informatici.

8- Fotografia digitale

Nel 1975, Kodak ha lanciato la prima fotocamera digitale della storia. Rispetto alla fotocamera tradizionale, si differenzia in quanto la fotocamera digitale ha un sistema di acquisizione digitale delle immagini che elimina i processi chimici tipici della fotografia analogica che esisteva prima.

7- Reti sociali

I social media si riferiscono ai mezzi di interazione tra le persone in cui creano, condividono e/o scambiano informazioni e idee in comunità e reti virtuali. Tra i social network più rilevanti oggi abbiamo YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok o Linkedin.

6- Software e servizi open source

Il codice sorgente (un software che i programmatori di computer possono manipolare per aggiungere nuove funzionalità) può essere verificato, modificato e migliorato da qualsiasi utente. Alcuni esempi sono Wikipedia, Linux, Python, GIMP, Libre Office, WordPress, ecc.

5- E-mail

Nel 1971, Ray Tomlinson ha inventato e sviluppato la posta elettronica come la conosciamo oggi creando il sistema di posta elettronica in rete ARPANET. Il concetto di comunicazione quasi istantanea tra le macchine di un’organizzazione si è rivelato così utile e pratico che ha cominciato presto a prendere piede. Oggi, tra i nostri provider di posta elettronica ci sono gmail, yahoo mail, outlook o icloud.

4- Sportelli automatici

È una macchina che distribuisce denaro senza la necessità di interagire con un’altra persona. Il primo bancomat (costruito da Shepherd Barron) è stato installato presso la Barclays Bank di Londra nel 1967 e poiché non esistevano carte a banda magnetica, negli sportelli automatici venivano utilizzati assegni con materiali radioattivi. Vale la pena notare che nel 1939 Luther George Simgoan creò un prototipo di bancomat ma non ebbe molto impatto perché attirò molte persone che vivevano per strada per guadagnarsi da vivere e non volevano andare in banca a causa di esso. aspetto esteriore.

3.- Programmi per ufficio

Si tratta di pacchetti software che possono essere a pagamento o gratuiti e includono programmi che svolgono diverse funzioni. I più utilizzati quotidianamente sono elaboratori di testiIl Tabelle di dati (Uno dei software più utilizzati in tutte le aziende), software edizione di Slide per presentazioni (necessario per report o presentazioni aziendali), ecc.

2- Computer portatili

Questi computer sono una cosa necessaria nella vita quotidiana di molte persone per svolgere il proprio lavoro oppure vengono utilizzati anche per il tempo libero o per semplificarci la vita. Possiamo dire che non esiste un creatore specifico per questo strumento poiché molte persone vi contribuiscono con le loro conoscenze per migliorarlo poco a poco. ENIAC (il computer nella foto costruito dal 1943 al 1946) è storicamente considerato il primo computer general-purpose, anche se il titolo in realtà appartiene al computer tedesco Z1 (nato nel 1936). Il Il primo computer ad arrivare in Spagna fu la macchina per l’elaborazione dati a tamburo magnetico IBM 650 (nella foto) che attualmente si può vedere al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di A Coruña (Muncyt).

1- Internet

Internet, a volte chiamato Web, è un sistema globale di reti di computer, una rete di reti attraverso le quali gli utenti di qualsiasi computer possono, se autorizzati, ottenere informazioni da qualsiasi altro computer (e talvolta parlare direttamente con gli utenti). da altri computer). Grazie a questo possiamo fare acquisti online, inviare email, utilizzare forum e social network, giocare contemporaneamente ai videogiochi con altre persone, scaricare file, leggere giornali, trovare un partner e tante altre cose che ormai sai già. oggi in Spagna Quasi il 94% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni ha utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi.

Continueremo a comunicare…