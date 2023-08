Questo giovedì il governo annuncerà l’adesione ai BRICS

L’Argentina entrerà a far parte del blocco BRICS Brasile, Russia, India, Cina e Sud AfricaCiò è avvenuto dopo che si è saputo che gli Stati membri avevano deciso di ampliare l’organismo. Fonti governative hanno appreso che il presidente Alberto Fernandez lo annuncerà giovedì con una raccomandata rilevamento.

Mercoledì scorso era nota l’intenzione dei paesi che compongono il blocco di espanderlo. L’intento è quello che è diventato noto Rafforzare la propria influenza globale per iniziare ad affrontare il dibattito sulla “riforma della governance globale”. e l’abolizione del dollaro nel commercio, tra le altre questioni.

“Il mondo sta cambiando”, ha detto il presidente sudafricano e ospite dell’incontro dei BRICS, Cyril Ramaphosa, aprendo la sessione. In questo senso, si afferma che “tutti i membri” sostengono pienamente l’allargamento.

Ministro sudafricano delle Relazioni Internazionali, Naledi Pandora, Lo ha annunciato sulla falsariga del presidente del suo Paese. “Abbiamo concordato sulla questione dell’allargamento. Abbiamo un documento approvato che stabilisce le linee guida per i principi e i processi da prendere in considerazione per i paesi che desiderano diventare membri dei BRICS.” Lo ha detto in un’intervista con Ubuntu Radio.

Per Sergio Massa l’erogazione del Fmi “garantisce stabilità fino a novembre”

Ministro dell’Economia e candidato alla carica di Presidente dell’Unione per la Patria, Sergio MassaHa confermato l’esborso di 7.500 milioni di dollari da parte del Fondo monetario internazionale La stabilità è garantita fino a novembre. Sostenendo che questo è il secondo fatturato valutario più alto nella storia del fondo. Nel mese di novembre verrà erogato un altro importo di 2,750 milioni di dollari USA e il nuovo accordo consente l’intervento sul mercato finanziario dei cambi del dollaro.

Da Washington, ha affermato che parte dei 7,5 miliardi di dollari forniti dal Fondo monetario internazionale all’Argentina potrebbero essere utilizzati per “interferire con i dollari fiscali”, cosa che avverrebbe attraverso un “programma anti-gang” attuato solo dal FMI e dalla squadra economica argentina. . A “garanzia di normale funzionamento” del mercato azionario del dollaro.

Massa ha affermato in una conferenza stampa negli Stati Uniti, al termine di una giornata che prevedeva un incontro con il ministro degli Esteri, che “questo ci permette di trasferire lo stato di controllo su una delle variabili che appare instabile, che è l’operato dei dollari finanziari .” Kristalina Georgieva e altri funzionari del FMI. “Dà ogni giorno più forza affinché la banca centrale, alla fine, di fronte agli attacchi speculativi, possa rispondere con fermezza”, ha aggiunto.