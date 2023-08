La seconda tornata elettorale in Ecuador e la disputa sui voti

Come in questa competizione, a quel tempo c’era da un lato il Corismo, rappresentato da Arauz, e dall’altro l’élite economica e commerciale, guidata da Lasso.

Le elezioni del 20 agosto hanno confermato la “rivoluzione cittadina” come il movimento politico più forte del paese, poiché la candidata alla presidenza, Luisa Gonzalez, è arrivata prima tra gli otto contendenti e si è assicurata un ampio seggio parlamentare, anche se non ha ottenuto la maggioranza.

Gonzalez ha ottenuto voti in 14 province del Paese, mentre Daniel Noboa, suo avversario al secondo turno, è arrivato primo in sei province.

Entrambi si contenderanno la guida dell’esecutivo nello scrutinio che si svolgerà il 15 ottobre, quando saranno in gioco i voti degli elettori e dei loro avversari.

Mentre il rappresentante del movimento Kurista cerca di riportare nel Paese i tempi in cui la patria godeva di sicurezza e aveva un’economia stabile, con sanità, istruzione e sviluppo sociale, Noboa ha escluso l’idea di formare una “coalizione anti-Kurista” . Ha confermato il suo sostegno ad un nuovo progetto che cambierà il modo di condurre la politica nello stato andino.

Tuttavia, il più giovane dei candidati presidenziali, un uomo d’affari ed ex parlamentare, prevede di intensificare il lavoro nelle regioni per contestare i voti per il Kurismo, anche nelle roccaforti tradizionali come Manabe, dove il Partito Comunista avrebbe preso voti.

Nel frattempo, molti altri aspiranti al potere esecutivo hanno già manifestato il loro sostegno. Jan Tobeck, Otto Sonnenholzner e l’ex ministro degli Interni Patricio Carrillo, ora membro del movimento Konstroy, hanno rivelato che il loro voto andrebbe a Noboa.

Questa è la posta in gioco, ecuadoriani, un altro governo di “uomini d’affari”, dove anche la cancelliera sarà un’imprenditrice, o un vero governo popolare basato sulla grande maggioranza, non poche aziende, come ha affermato l’ex presidente Rafael Correa (2007-2017). ) ha avvertito ) tramite il suo account sul sito di social network X (ex Twitter) di questo scenario.

Correa ha sottolineato che ormai sono due i modelli che si confronteranno alle urne: il modello imprenditoriale, promosso da Noboa, contro il modello della base, e il modello cittadino, guidato da Gonzalez.

Da parte sua, l’analista Mauro Andino ha avvertito che non sarebbe mai opportuno unire il potere economico con il potere politico.

Una democrazia che persegue il bene comune non dovrebbe essere dominata dagli attori più potenti del mondo degli affari o del sistema finanziario. Ha sottolineato che cedere la guida dello Stato a un agente economico che deve essere controllato e regolato dallo Stato stesso non farà altro che aumentare la disuguaglianza e la povertà.

In questo senso Silvana Tapia, dottoressa in studi sociali e giuridici, ha confermato che è positivo che molte proposte per candidarsi alla presidenza siano legate alla calma del confronto bellico. Tuttavia, ha suggerito che nessuna delle due parti dovrebbe disprezzare gli elettori dell’altra. Ha detto: bisogna comprendere la riconfigurazione, ma anche le costanti politiche.

Il candidato del RC, che ha ricevuto il 33,47% dei voti, e Noboa, della Coalizione di Azione Nazionale Democratica, con il 23,48%, inseguono senza successo il sogno di suo padre, Alvaro Noboa, cinque volte candidato alla presidenza.

Ciò che vediamo in Ecuador è un disaccordo tra coloro che sono impegnati nella costruzione di un’economia sociale e coloro che sostengono la preservazione del modello neoliberista, nel pieno della tensione politica, come ha sottolineato lo storico Juan Paz y Mino.

