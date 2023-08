Questo piccolo Apple iPhone è in sconto vicino al suo prezzo minimo

Dicono che le gemme migliori vanno in piccoli pacchetti. Bene, questo iPhone è minuscolo, ma un delinquente

Apple ha cercato di vendere telefoni compatti di fascia alta, ma il pubblico non ha risposto come previsto. Perché sebbene ci sia un mercato per loro, non è così ampio da renderlo redditizio. Così è l’ultimo smartphone “piccolo” dell’azienda (senza contare l’iPhone SE). iPhone 13la cui versione da 128 GB è stata ridotta su Amazon a 699 euro.

Apple iPhone 13 Mini (128 GB) – bianco

Acquista l’Apple iPhone 13 mini al miglior prezzo

Con un prezzo di vendita consigliato di 809€ su Apple Store ufficiale e fornitori autorizzati, l’iPhone 13 mini da 128 GB è ora in vendita su MediaMarkt e si può avere a un prezzo molto conveniente. 110 euro di sconto Il che lo lascia a 699 euro, a soli quattro euro dal suo minimo storico.

L’iPhone 13 mini è l’ultimo del suo genere, poiché Apple sembra non avere intenzione di lanciare un successore. Questo telefono ce l’ha Dimensioni di 131,5 x 64,2 x 7,7 mm e un peso approssimativo di 141 grammiquindi può essere completamente controllato con una mano e può essere riposto in una tasca dei pantaloni.

lui ha Display OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici Con una risoluzione di 1.080 x 2.340 pixel e compatibilità con HDR10 e Dolby Vision. Ha una luminosità massima di 1.200 lumen ed è dotato di una protezione in vetro ceramico.

Al suo interno si trova il chip A15 Bionic, che è lo stesso chip che l’azienda utilizza in alcuni dispositivi iPhone 14s, che è accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L’autonomia del dispositivo non è così estesa come i modelli più grandi per motivi di spazio, ma Apple Promette circa 17 ore di consumo di contenuti multimediali.

con Doppia fotocamera posteriore da 12 MP In grado di registrare video 4K Ultra HD con Dolby Vision e modalità Cinema per scatti straordinari con sfocatura, la fotocamera frontale è TrueDepth da 12 MP e integra il sistema di sicurezza basato su Face ID per lo sblocco e i pagamenti mobili con Apple Pay.

