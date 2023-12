Rebecca Welsh, il primo arbitro donna della Premier League

Welsh e Sam Allison entreranno nella storia come le prime donne ad arbitrare una partita e la prima fischiatrice nera ad arbitrare un combattimento in 15 anni.

Collettivo Rebecca gallese Sabato prossimo, 23 dicembre, sarà la prima donna ad arbitrare una partita del torneo premier Leaguesu cui si discuterà Fulham E il Burnley Durante le partite degli ottavi di finale del campionato.

Lo riferisce la concorrenza inglese in un comunicato. Rebecca galleseIl 40enne passerà alla storia fischiando lo scontro avvenuto nella zona ovest di Londra mentre arbitrava la partita Sam Allison Segnerà anche una pietra miliare essendo il primo uomo di colore a guidare un partito premier League Per 15 anni.

Rebecca gallese Lavora come arbitro dal 2010 e ha combinato per un certo periodo questa attività con il suo lavoro nel settore della sanità pubblica (NHS), prima di lasciare l’incarico per dedicarsi interamente all’arbitrato.

Rebecca Welsh diventerà il primo arbitro donna della Premier League il 23 dicembre. AP Foto/Alessandra Tarantino

Lo scorso gennaio ha fatto la storia quando è stato fischiato in una partita Campionato della lega di calcioLa lega inglese di seconda divisione, anche se in precedenza aveva rotto un altro soffitto di vetro nel 2021, quando riuscì a gestire uno scontro in quarta divisione tra… Città di Harrogate E Porto Vale.

A novembre, Rebecca gallese Ha ottenuto un altro risultato apparendo come quarto uomo nella partita premier League fra Fulham E Manchester United.

Welch Fischiare nelle partite importanti Superlega femminilecosì come le finali Coppa d’Inghilterra femminile Nel 2017 e nel 2020, allo stadio di Wembley.

Sam AllisonDa parte sua, ha gestito la partita tra Sheffield United E il Città di Luton Il Santo Stefano, il 26 dicembre, uno dei giorni più tradizionali del calcio inglese, è diventato da allora il primo arbitro nero nella competizione. Uria Raineyandato in pensione nel 2008.

Lo scorso luglio, la Federcalcio si è impegnata a nominare il 50% in più di arbitri provenienti da contesti “storicamente sottorappresentati” entro il 2026.