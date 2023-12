Holger Röhn rivive le “fantastiche montagne russe” della finale di Monaco | Giro dell’ATP

Nella rassegna delle migliori stagioni che ci ha lasciato la stagione 2023, c’è quel momento indimenticabile. A ricordarlo abbiamo direttamente il protagonista stesso.

Holger Röhn ha dovuto affrontare la pressione aggiuntiva di essere campione dell’American Express BMW Open a Monaco lo scorso aprile, ma il danese ha saputo gestirla. Dopo tre vittorie enfatiche che gli hanno permesso di raggiungere la finale, ha segnato il primo set contro Botic van de Zandschulp rimanendo a un solo set dal difendere con successo il suo titolo dell’ATP Tour.

Ma la storia avrà molti colpi di scena, sia in senso letterale che figurato.

Un anno dopo il ritiro di Van de Zandschulp nella finale di Monaco contro il Rhone, la stessa partita è stata riproposta nella fase finale del torneo ATP 250, in una rivincita che ha superato le aspettative sia in termini di qualità del tennis che di drammaticità del risultato.

“Sapevo che la finale sarebbe stata la partita più dura del torneo”, ha ammesso Ron all’ATP Uncovered, in un commento prima della sua prima apparizione alle Nitto ATP Finals. “Botic gioca al meglio in questo tipo di tornei, quindi sapevo che dovevo essere pronto. Ma ero fiducioso.”

Ron è apparso con le idee chiare, ma nel secondo set è rimasto “un po’ confuso con il piano di gioco”, visto che il suo avversario ha dominato. Il giocatore danese ha avuto problemi fisici nel set finale, inclusa una distorsione alla caviglia, ma ha continuato a lottare sulla terra rossa nonostante avesse il 3 o 4% di possibilità di vincere.

Era sotto 2-5 nel terzo set e ha dovuto affrontare due match point riconosciuti come parte della serie ATPTour.com Best of 2023.

Dai un’occhiata al resoconto completo per rivivere la partita – e il drammatico set finale – attraverso l’esperienza Rune e scopri come il danese fisicamente esausto ha cambiato tattica e mentalità fino a ribaltare la storia.

Leggi altri capitoli sul meglio del 2023