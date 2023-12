Recensione: Ultros – Un metroidvania psichedelico che sfida i confini dello spazio

Ultraè un gioco che combina elementi di giochi di ruolo, piattaforme e Metroidvania.

Il lancio è previsto per febbraio 2024 Computer e dispositivi di controllo, Ultra Promette di portare i giocatori in un viaggio unico attraverso la sua straordinaria, surreale estetica e mondo fantastico.

data

Cospirazione Ultra È tanto misterioso quanto affascinante. Giochi nei panni di un viaggiatore cosmico che si sveglia in un malvagio grembo alieno chiamato… La bara, dimora di un’antica entità demoniaca. La missione è fuggire da questo strano mondo, affrontare creature inquietanti e scoprire i segreti del tuo passato. La storia si sviluppa attraverso elementi ambientali e incontri con strani personaggi, ognuno con la propria personalità e il proprio background, contribuendo alla sensazione di trovarsi in un’altra dimensione.

Tipo di gioco

Ultra Si svolge come un avvincente balletto di esplorazione e azione in un mondo fantastico Surrealismo. L’essenza dell’esperienza risiede nella combinazione di elementi Gioco di ruolo, Piattaforme E Metroidvania, offrendo una vasta gamma di sfide. La possibilità di utilizzare due armi contemporaneamente, sia da mischia che a distanza, insieme alla possibilità di forgiare i propri strumenti di conquista combinando i componenti, fornisce una personalizzazione senza pari.

Tuffati in un vasto albero delle abilità che sblocca tecniche offensive letali e movimenti agili. Ogni incontro richiede un processo decisionale strategico per adattare il tuo approccio alle minacce in continua evoluzione. I controlli intuitivi si uniscono a una difficoltà crescente che richiede schivate e contrattacchi abili. Non solo ogni vittoria porta a intensi momenti di euforia, ma fornisce anche un bottino inestimabile per migliorare ulteriormente il tuo equipaggiamento e i tuoi talenti, portando a progressi estremamente gratificanti.

Caratteri

Gli abitanti della bara, dagli esseri angelici alle creature uscite dagli incubi lovecraftianoPortano diversità e originalità nel mondo di Ultros. Interagire con questi personaggi rivela importanti indizi sulla natura dell’ambiente e aggiunge mistero alla trama. La bellezza del design dei personaggi contribuisce a creare un’atmosfera unica del gioco, assicurando che ogni incontro sia indimenticabile.

Sfide

Ultra Presenta ai giocatori una serie di sfide cosmiche che vanno oltre il tradizionale, portando l’esperienza di gioco a nuovi livelli. Queste sfide non solo mettono alla prova le abilità, ma offrono anche grandi ricompense e sbloccano aspetti importanti della trama.

1. Sfide esplorative:

Immergiti negli angoli più oscuri e misteriosi del sarcofago e affronta sfide di esplorazione che richiedono ingegno e coraggio. Scopri segreti nascosti, percorsi alternativi e incontra antiche creature a guardia della conoscenza dimenticata. Ogni angolo del mondo Ultros è un invito alla curiosità, e superare queste sfide non solo rivela nuovi aspetti della storia, ma sblocca anche preziose ricompense.

2. Sfide di combattimento cosmico:

Il combattimento frenetico e in tempo reale di Ultros richiede non solo abilità di controllo, ma anche strategia e adattabilità. Incontra orde di creature lovecraftiane, ognuna con modelli di attacco unici e tattiche impegnative. Le sfide di combattimento cosmico spaziano da scontri epici con boss a incontri casuali che mantengono alta l’intensità. Hai quello che serve per affrontare gli abomini che si nascondono nelle profondità dell’Arca?

3. Sfide di personalizzazione:

La capacità di creare e personalizzare le armi è una delle caratteristiche distintive di Ultros. I giocatori dovranno affrontare sfide di personalizzazione galattiche, in cui creatività e sperimentazione sono fondamentali. Combina gli ingredienti in modi unici, scopri potenti combo e adatta il tuo arsenale al tuo stile di gioco. Queste sfide non solo migliorano il tuo equipaggiamento, ma sbloccano anche opzioni di personalizzazione avanzate, permettendoti di tracciare il tuo percorso cosmico.

Grafica e suono

Le immagini di Ultros sono sorprendenti tanto quanto le sue ambientazioni surreali. Dalle lussureggianti foreste esotiche piene di bioluminescenza alle antiche rovine che sembrano uscite da un incubo, ogni ambiente è stato realizzato con cura con dettagli che migliorano la sensazione di trovarsi su un altro livello di realtà. L’illuminazione dinamica e gli effetti atmosferici avvolgono il giocatore nell’inquietante mondo ultraterreno dei sogni. I modelli 3D fluidi di creature fantastiche e orrori lovecraftiani raggiungono incredibili livelli di dettaglio grazie a un potente motore grafico personalizzato.

L’affascinante panorama visivo è completato da un’ipnotica colonna sonora retrò creata dal famoso compositore indipendente El Huervo. I suggestivi temi jazz psichedelici fondono suoni antichi, ritmi esotici e melodie eteree, trasportando il musicista in una dimensione uditiva surreale come visioni allucinogene. Gli effetti sonori ambientali ti aiutano anche a immergerti nell’atmosfera, dalle gocce d’acqua irregolari nelle caverne sotterranee agli strilli inquietanti delle creature in agguato nell’ombra.

Conclusione

Dopo aver esplorato affascinanti paesaggi da sogno e affrontato tutti i tipi di sfide, tutto è diventato chiaro Ultra È destinato a rivelarsi un nuovo punto di riferimento nei giochi indie. Questa discesa visiva in un mondo di fantasia psichedelica riesce costantemente a superare le aspettative grazie alla meticolosa attenzione ai dettagli da parte dei creatori. Sia la trama enigmatica che i molteplici sistemi di gioco sono progettati per coinvolgere il giocatore, ispirando un desiderio febbrile di scoprire gli inquietanti segreti della bara.

Che tu stia cercando un’avventura epica attraverso paesaggi esotici o una sfida che metta alla prova i tuoi riflessi, questo titolo garantisce decine di ore di azione frenetica e momenti indimenticabili. Il mondo dei sogni invita all’esplorazione illimitata e premia la curiosità con gloriosi segreti e aggiornamenti permanenti.

Positivi

Accattivante mondo dei sogni psichedelici

Il sistema di creazione delle armi è altamente personalizzabile

Colonna sonora sintetizzata indimenticabile

contro

La data di uscita è ancora molto lontana

Richiede hardware potente per funzionare

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7 64bit

Processore: Intel Core i5 o equivalente

RAM: 8GB

RAM: 2GB

Disponibilità

Ultra Sarà disponibile dal 13 febbraio 2024 per PC e versioni successive vapore E Negozio di giochi leggendari. Inoltre, il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e PlayStation 4.

