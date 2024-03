Putin ha ribadito che la Russia non ha intenzione di collocare armi nucleari nello spazio

Mosca, 1 marzo (Sputnik).- Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che la Russia non ha intenzione di schierare armi nucleari nello spazio, respingendo le notizie dei paesi occidentali al riguardo.

“Abbiamo già discusso delle bugie raccontate da alcune personalità occidentali sui nostri presunti piani di dispiegamento di armi nucleari nello spazio. Dico 'presumibilmente' perché, come ho già detto e come ben sappiamo, non abbiamo piani del genere.”

La ABC TV, citando fonti, aveva precedentemente riferito che i legislatori statunitensi, durante una conferenza stampa segreta, potrebbero essere stati informati dei presunti piani della Russia di “dispiegare armi nucleari nello spazio” per usarle contro i satelliti.

La Russia ha ripetutamente indicato che, insieme ad altri paesi, sostiene la prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio e chiede la sua conservazione per scopi pacifici.

Il Ministero degli Esteri russo aveva precedentemente indicato che gli Stati Uniti e i loro alleati stavano adottando misure per attuare le linee guida per lo schieramento di armi nello spazio e l’utilizzo dello spazio per scopi militari. (Sputnik)