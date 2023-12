EA Sports WRC: recensione e caratteristiche – Videogiochi – Tecnologia

Electronic Arts ha portato innovazione nel settore dei videogiochi rally con il suo recente lancio, disponibile da novembre 2023 in poi PlayStation 5, serie Xbox Questa puntata non è solo un altro gioco di questo genere, ma un’immersione profonda e meticolosamente realizzata nel mondo degli sport motoristici.

Sviluppato da Code Masters, questo titolo beneficia di oltre 25 anni di esperienza nella creazione di videogiochi di corse fuoristrada. Il risultato è un lavoro che porta l’essenza del rally a nuovi livelli. Ross Gowing, Senior Creative Director, ha raggiunto la perfetta combinazione tra esperienza e licenza ufficiale WRC, creando un gioco che è allo stesso tempo un tributo e un’innovazione nel mondo dei rally.

EA SPORTS WRC si è affermato come un gioco imperdibile per gli appassionati di rally.

La grafica si distingue tra gli altri giochi di corse rilasciati durante tutto l’anno. Anche se non rivoluziona il genere in termini di fedeltà visiva, riesce a catturare la complessità del terreno. Questa caratteristica, unita all’elevata velocità dei veicoli, offre sfide coerenti ed emozionanti per i giocatori, rendendo ogni gara un’esperienza unica.

EA Sports WRC è sviluppato dal team esperto di Codemasters.

Il gameplay brilla di luce propria. La guida sembra autentica e i controlli sono ben adattati, offrendo una risposta realistica alle variazioni del terreno. La reazione dei composti alle diverse condizioni è evidente e si distingue come uno degli aspetti di maggior successo. Dalle strade asfaltate alle piste sterrate e innevate, ogni tappa offre un’esperienza di guida unica.

In termini di intrattenimento, questo gioco è eccezionalmente divertente e una scelta perfetta per gli appassionati di rally. Il gioco, interamente dedicato allo sport, ne riflette l’impegno in ogni aspetto, dalla progettazione delle piste alla fisica dei veicoli.

La modalità storia è particolarmente degna di nota, introducendo il giocatore nel mondo dell’Orda e fornendo una curva di apprendimento ben strutturata. Adatto sia ai principianti che ai veterani, il gioco mantiene i giocatori impegnati con abbastanza sfide.

Questa versione di EA è un titolo imperdibile per gli appassionati di rally e gli appassionati di simulazioni di corse realistiche. Con la sua combinazione di grafica competente, gameplay avvincente e una modalità storia sofisticata, supera le aspettative e si afferma come un punto di riferimento nel genere.