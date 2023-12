Google si sta riarmando nella battaglia dell’intelligenza artificiale con Gemini

Il colosso digitale, ritardatario nella corsa lanciata da OpenAI un anno fa, sta risalendo in Borsa dopo aver introdotto il suo modello linguistico Gemini.

Wall Street ha accolto con ottimismo il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google, Gemini.. Mercoledì il titolo è inizialmente sceso leggermente dopo che Google ha dichiarato che la versione più potente di Gemini non sarebbe arrivata prima del ““primi mesi” del 2024. Tuttavia, Sembra che Google abbia convinto il mercato che Gemini rappresenta un salto tecnologico che gli permette di riarmarsi nella battaglia dell’intelligenza artificiale. A metà sessione di ieri, il prezzo delle azioni di Google è aumentato del 6%.

Gli investitori stanno cercando di vedere se Google può affrontare OpenAIla società che ha sviluppato il chatbot ChatGPTE il grande alleato di Microsoft. Finora nessun laboratorio è riuscito a batterlo GPT-4,Il modello OpenAI più potente.

Google ha lavorato contro il tempo Per non rimanere indietro in una professione che, per ironia della sorte, deve molto ai suoi ricercatori, che hanno gettato basi fondamentali per lo sviluppo dell’IA generativa. Il tuo amministratore delegato Sundar Pichai Ciò è stato confermato Gemini è “uno dei più grandi sforzi scientifici e ingegneristici di Google”.

Secondo la società, Gemini supera GPT-4 su una trentina di parametri accademici utilizzati in grandi modelli linguisticiDalla comprensione di immagini naturali, audio e video al ragionamento matematico. Inoltre, afferma che supera gli esperti umani nella comprensione completa del linguaggio del multitasking, cioè supera gli esperti umani Li supera in conoscenza approfondita e risoluzione dei problemi in 57 materie, tra cui matematica, fisica, storia, diritto e medicina.

Tuttavia, queste funzionalità sono limitate a Gemini Ultra è la versione più potente Dei tre forniti da Google. Gemini Ultra verrà lanciato all’inizio del 2024Mentre il suo concorrente GPT-4 è disponibile da marzoIl che dimostra il vantaggio competitivo raggiunto da OpenAI. Questo novembre .inizio Lanciato Versione “Turbo” del tuo modelloE ieri il suo compagno Microsoft ha annunciato di averlo già implementato nella sua offerta di intelligenza artificiale, Copilot. accanto a, Sam AltmannLo ha confermato il CEO di OpenAI Funzionano su GPT-5Tutto indica che la corsa tra Google e il tandem OpenAI/Microsoft è appena iniziata.

Google afferma di non aver ancora eseguito “approfonditi controlli di fiducia e sicurezza” per Gemini Ultrail cui modello è migliorato attraverso sottili modifiche e con commento Umani. Sebbene non sia pronto per il lancio commerciale, l’azienda ha avuto l’urgenza, soprattutto dopo la crisi aziendale che ha colpito OpenAI, di mostrare i suoi progressi.

accanto a, Google sta migliorando il suo software di chat Bard Con un modello meno potente, Gemelli Pro; Così che Bard possa finalmente competere in inglese con la versione gratuita di ChatGPT; Sì, a quasi un anno dal lancio del robot OpenAI. L’anno prossimo Google lancerà una versione avanzata di Bard con Gemini Ultra, e non si sa se sarà a pagamento o meno. Per ora, Google punta in qualche modo a farlo Gemini Nano, una versione ottimizzata per l’uso locale su telefoni cellulari.