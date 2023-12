Spazio privato

Podemos è stato escluso dal governo Sánchez per decisione di Yolanda. È vero che la leader di Somar ha offerto il portafoglio dei diritti sociali alla leader di Podemos con un curriculum eccezionale, ma le manca una questione chiave per i Viola quando si tratta di ottenere un posto nel Gabinetto: quella di Irene Montero. Dal momento in cui si è saputo che la formazione guidata da Pillara sarebbe rimasta senza ministero, è stata questione di tempo prima di quello che poi è successo, cioè che Podemos lasciasse Somare e passasse al gruppo misto. Lo riporta in esclusiva Canal Red, la media company creata e diretta da Pablo Iglesias. Non so se avrebbe diritto a un Premio Pulitzer per questa rivelazione, ma ciò che è chiaro è che nessuno potrà biasimarlo per non avere informazioni confermate che ha ottenuto in prima persona.

Al di là del dibattito legale, e anche morale, sul fatto se ciò che Podemos ha fatto costituisse o meno un atto di trasformazione dell’identità, sono rimasto colpito dal numero di voci che considerano questa la fine di Podemos. Dico che attira la mia attenzione, non che mi sorprenda. Per molti di questi opinion maker è più conveniente ripetere il messaggio ufficiale creato in qualche ministero piuttosto che assecondarlo fino a quando Podemos non è uscito dalla Banca d’Inghilterra come strumento per suscitare simpatia nei settori d’opinione di alcuni progressisti. giornali. . Come se stare in un gruppo parlamentare, dove non hai influenza né presenza, fosse l’inizio. L’inizio della fine in ogni caso. La decisione di Podemos è intelligente. Probabilmente questa era l’unica strada che potevano intraprendere e hanno applicato il principio di flessibilità del Manuale Sanchista. Andiamo, quello che abbiamo saputo per tutta la vita fare di necessità virtù. Ora Podemos avrà l’opportunità di distinguersi dallo Yolandismo e occupare uno spazio tutto suo: sarà libero di lamentarsi, criticare e persino insultare. Naturalmente sono molto più bravi a legiferare. Sottolineo i fatti.