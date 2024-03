“Red Queen” si rinnova per una seconda stagione su Prime Video, dopo essere diventata la serie più vista

Vedremo di nuovo Vicki Luengo e Hovik Keushkirian nei panni di Antonia Scott e John Gutierrez

Vicky Luengo e Hovik Keushkirian sono le star del film La Regina Rossa.

Tre settimane dopo la sua uscita… Prime Video ha confermato che ci sarà una seconda stagione per la serie Regina Rossa. La produzione spagnola, basata sul best-seller di Juan Gómez-Jurado, è stata incoronata la settimana scorsa come regina della piattaforma Amazon: è stata Le serie in lingua non inglese più viste al mondo E terzo nella classifica generale. Vi diciamo tutto ciò che è noto finora sulla prossima puntata.

La seconda stagione si adatterà Lupo nerocontinuazione della trilogia di Juan Gómez Jurado

Il 29 febbraio Amazon Prime Video ha rilasciato… La prima stagione A Regina Rossa, composto da sette appassionanti capitoli che ci hanno tenuto incantati per circa un'ora ciascuno. La storia ruota attorno ad Antonia Scott, interpretata da Vicki Luengo. La donna più intelligente della Terra e la sua collaborazione segreta con la polizia.

Dopo che Antonia fu costretta a lasciare il servizio a causa di una tragedia personale, l'impressionante QI della “Regina Rossa” salì alle stelle. Ritorna al lavoro dopo un doppio caso di rapimento e omicidio. Ma non lo fa da sola, ha ricevuto l'aiuto del suo ex capo e mentore: John Gutierrez, Un ispettore di polizia ha una strana alchimia con luie dietro di lui c'è Hovik Koshkirian, l'attore libanese che, forse, sarebbe più facile continuare a chiamare “Bogotá”, il suo soprannome in Rubare soldi.

Non c'è dubbio che il rinnovo Regina Rossa Per la seconda stagione, questa è un'ulteriore prova che i contenuti in lingua spagnola continuano ad attirare molto il pubblico. In questo momento lo sappiamo La nuova puntata si concentrerà su Lupo nerola seconda parte dell'universo letterario Creato dal suo autore, Juan Gómez-Jurado, e condiviso da Amazon Prime Video.

Senza avere alcun beneficio spoilerdal momento che probabilmente non hai ancora avuto abbastanza tempo per vedere la prima parte, in questa serie continua della saga Antonia Scott scopre che c'è qualcuno più pericoloso di lei: Un sicario chiamato “Black Wolf”. Per la prima volta la donna più intelligente del mondo, che teme solo se stessa, ha davvero paura. Con il Aiuto dal suo buon amico, l'ispettore John Gutierrezinizieranno un emozionante inseguimento in cui si intrecciano… Un caso di omicidio che coinvolge la mafia russa a Marbella.

Inoltre, è stato confermato che i suoi nuovi eroi, Victoria Luengo e Hovik Keushkirian interpreteranno ancora una volta i ruoli di Antonia Scott e John Gutierrez. Per quanto riguarda il resto del cast (Alex Brendemol, Nacho Fresinda, Andrea Trebat, Eduardo Noriega), non c'è ancora nulla di ufficiale, ma questo possiamo dirvelo. Ci saranno nuovi personaggi: Yuri Voronin e sua moglie Lola Moreno saranno fondamentali per lo sviluppo di questa stagione.

