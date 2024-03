Regno Unito, Italia e Giappone stanno già discutendo il progetto iniziale di un futuro caccia GCAP

programma GCAP, sta costantemente adottando misure per sviluppare un sistema di difesa guidato da aerei da combattimento di sesta generazione. I tre partner del progetto, Regno Unito, Italia e Giappone, sono già in trattativa sul progetto iniziale del futuro caccia. Nel mese di marzo inizieranno anche le discussioni sulla distribuzione delle responsabilità nel programma.

Un portavoce dell'Agenzia giapponese per gli appalti militari, la logistica e la tecnologia (ATLA) ha rivelato che i tre paesi sono già impegnati nella “progettazione concettuale e progettazione preliminare”. Con loro, sottolinea, “sono in corso discussioni sul concetto militante”.

Per quanto riguarda i colloqui sulla divisione delle responsabilità nel progetto, il ministro della Difesa giapponese, Minoru KiharaSi prevede che inizieranno entro la fine di questo mese Quello di Jane. In questo contesto, Tokyo sta cercando di accelerare un accordo tra i partiti al governo del paese sulle future esportazioni di aerei in modo che lo sviluppo non venga compromesso. A seguito del crescente antimilitarismo del paese dopo la seconda guerra mondiale, il Giappone ha fortemente limitato le vendite di armi all'estero.

Lui GCAP È il risultato del piano iniziale del Regno Unito per lo sviluppo di un futuro sistema di aerei da caccia, compreso un aereo da caccia di sesta generazione. Tempesta, a cui si sono poi aggiunte Italia e Svezia (non incluse nel piano attuale). Si chiama l'unione di questo progetto con un Giappone simile FXSollevato GCAP. Dalla fine seconda guerra mondialeNon ci sono aerei da combattimento a Tokyo che non siano in fase di sviluppo americano, il che dà un’idea dell’importanza aggiuntiva che questo programma ha per il Paese.

Concorrente dell'FCAS

Leader del settore che guidano il programma in ciascun paese (Sistemi BAE, Da parte britannica; Mitsubishi Industrie Pesanti, Per i giapponesi e Leonardo, da Italian) l'estate scorsa ha raggiunto un accordo di cooperazione tripartito per “soddisfare i requisiti della fase concettuale dell'aereo da caccia di prossima generazione”. GCAP”.

Battaglia generata all'interno del programma GCAP sostituirà le flotte esistenti di Eurofighter Typhoon Al servizio del Regno Unito e dell'Italia. Germania e Spagna stanno cercando di cambiare lo stesso modello con progetti per il futuro FCAS Condividono con la Francia (che la cambierà Raffaello) e il Belgio ha recentemente deciso di aderirvi. Entrambi i programmi, FCAS e GCAP, competono per un mercato altamente complesso, e molti analisti concordano sul fatto che le due iniziative possono sopravvivere solo se si uniscono.