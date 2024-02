Samsung presenta la sua nuova gamma di dispositivi AI al World of Samsung – Samsung Newsroom in Spagna

“World of Samsung” celebra il modo in cui l'intelligenza artificiale consentirà nuove esperienze di vita connessa nel portafoglio di prodotti Samsung entro il 2024

Samsung Electronics Co., Ltd., leader nelle esperienze con i dispositivi connessi, ospiterà “World of Samsung” a partire da martedì 20 febbraio. L'evento presenterà l'ultima gamma di prodotti Samsung per il 2024, da TV, apparecchiature audio, telefoni cellulari, casa intelligente ai dispositivi digitali.

“In Samsung, innoviamo per creare esperienze che aiutino i nostri clienti a vivere una vita più comoda e meglio connessa. Dal nostro primo smartphone abilitato all'intelligenza artificiale e ai TV QLED leader del settore[1]“Per i frigoriferi che utilizzano la tecnologia AI per monitorare il cibo all’interno e aiutarti a tenere traccia della lista della spesa, i nostri prodotti prendono vita con la potenza di SmartThings e dell’innovazione AI”, afferma Benjamin Brown, Direttore Marketing, Samsung Europe. “Al Samsung World celebriamo come il potere dell’intelligenza artificiale sia già una realtà e come stia avendo un impatto reale sulla vita dei nostri clienti ora e in futuro”.

World of Samsung riunisce media e partner in Germania non solo per vedere gli ultimi dispositivi Samsung, ma anche per sperimentare come questi dispositivi utilizzano le funzionalità dell'intelligenza artificiale per rendere la vita meno complicata, più comoda e meglio connessa. Durante l’evento, Samsung condividerà anche i dettagli della sua visione “AI for Everyone”, che si concentra su come la tecnologia AI consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in ​​modo più semplice e conveniente che mai.

L'intrattenimento domestico viene ridefinito con le ultime innovazioni in TV e audio

Samsung World evidenzia la sua gamma TV e audio 2024, inclusi gli innovativi televisori Neo QLED 8K e Micro LED 2024, offrendo opzioni premium a tutti i clienti.

Grazie al processore Samsung più innovativo di sempre, NQ8 AI Gen 3, è potente e intelligente Nuovo QLED 8K 2024 Offre una qualità dell'immagine senza precedenti. Il processore Gen3 è dotato di un motore di intelligenza artificiale (NPU) due volte più veloce del processore Gen2 utilizzato in precedenza, rendendolo il processore Samsung più veloce di sempre, migliorando la qualità dell'immagine grazie all'upscaling alla risoluzione 8K. Per gli appassionati di sport, AI Motion Enhancer Pro risolve i problemi comuni con lo streaming sportivo in HD riducendo la distorsione di piccoli oggetti, come un pallone da calcio. La TV è in grado di rilevare in anticipo il tipo di sport trasmesso e ottimizzare l'immagine grazie al motore AI.

Nel mondo Samsung MICRO LED innovativo e trasparente. Si tratta di un'evoluzione nella tecnologia di visualizzazione che fonde il design estetico con il progresso tecnologico e non solo fornisce una qualità dell'immagine realistica, ma si integra anche con le tecnologie future per offrire possibilità illimitate nelle applicazioni di visualizzazione trasparente. Inoltre, lo schermo MicroLED trasparente Samsung offre luminosità superiore, design innovativo senza cornice e trasparenza senza pari grazie all'ampia area di apertura all'interno di ogni pixel, migliorando la chiarezza dei tuoi contenuti mantenendo visibili gli oggetti del mondo reale dietro lo schermo.

L'evento celebra anche i nuovi prodotti Samsung Lifestyle TV e le nuove funzionalità, migliorando un'esperienza personalizzata e personalizzata per ciascun utente. Cornice musicale È un altoparlante personalizzabile e versatile che si integra perfettamente con SmartThings. Funziona come una soundbar wireless autonoma e si accoppia con la tua TV Samsung e la soundbar tramite Q-Symphony, aumentando le capacità del suono surround e potenziando i bassi. Il Music Frame si fonde con la casa, camuffato da cornice per completare l'arredamento e offrire allo stesso tempo un suono coinvolgente.

Miglioramento della casa connessa con dispositivi AI

Anche gli elettrodomestici Samsung BESPOKE sono presentati a Samsung World, offrendo una maggiore comodità per l'utente attraverso una migliore connettività e l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con il loro design elegante e le funzionalità IA all'avanguardia, i dispositivi BESPOKE portano uno stile futuristico e una maggiore funzionalità nella casa moderna.

il nuovo Frigorifero per famiglie Contiene funzionalità nuove ed esclusive, come AI Vision Inside, che utilizza una fotocamera interna e la tecnologia “Vision AI” per creare e aggiornare automaticamente l'elenco degli alimenti nel frigorifero riconoscendoli quando entrano ed escono dal frigorifero. La tecnologia AI Vision Inside ti consente di gestire e controllare facilmente il cibo nel tuo frigorifero.

Anche altri dispositivi della gamma BESPOKE beneficiano degli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale. Grazie alla nuova pompa dell'acqua e ai miglioramenti negli algoritmi software, il nuovo Una lavatrice dedicata all'intelligenza artificiale Supera i requisiti minimi di efficienza energetica della Classe 1 fino al 40%[2]. Inoltre, la funzione Lavaggio dell'AI Utilizza 5 diversi sensori per regolare in modo intelligente le prestazioni di lavaggio per ciascun carico, per un lavaggio più accurato ed efficiente. Il nuovo aspirapolvere robot Bespoke Jet Bot Combo™ migliora il riconoscimento degli oggetti grazie all'intelligenza artificiale, facilitando il movimento e le prestazioni. Inoltre, include la tecnologia AI Floor Detect in modo che possa rilevare diverse superfici e regolare la potenza di pulizia richiesta (proprio come l'aspirapolvere portatile Bespoke Jet AI).

Entrando in una nuova era dell’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili e migliorando le esperienze quotidiane

Il mese scorso, al Galaxy Unpacked, i modelli sono stati mostrati per la prima volta Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Fornire nuove esperienze mobili con Galaxy AI. E al Samsung World, i partecipanti potranno sperimentare come l’intelligenza artificiale migliora quasi ogni interazione sulla serie Galaxy S24.

Ad esempio, Live Translate consente la traduzione vocale e di testo bidirezionale in tempo reale delle telefonate all'interno dell'app nativa del dispositivo. In questo modo, se un utente sta pianificando una vacanza in un paese straniero, può facilmente aggiornare le date dell'hotel, prenotare la cena e comunicare facilmente con la gente del posto, anche se non parlano la stessa lingua.

Nel frattempo, la nuova funzionalità Note Assist in Samsung Notes aiuta a generare riepiloghi delle riunioni generati dall’intelligenza artificiale. Con modelli che semplificano le note in formati predefiniti, Assistente Notes garantisce che rimangano organizzate e concise.

La serie Galaxy S24 segna una pietra miliare nella storia delle ricerche essendo il primo telefono a debuttare con l'intuitiva funzione basata sui gesti “Cerca Cerchio con Google”. Per fornire agli utenti Galaxy un nuovo straordinario strumento, Galaxy si è rivolto al leader mondiale della ricerca, Google, e ha aperto nuove modalità di scoperta con un semplice gesto. Premendo a lungo il pulsante Home, gli utenti possono cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo del Galaxy S24 per visualizzare risultati di ricerca utili e di alta qualità. In questo modo, se un utente è su un social network e vede una giacca che gli piace, non deve far altro che selezionare l'immagine e arrivare subito alla pagina del prodotto.

Presentato al CES, nuovo Serie Galaxy Book4 – che include Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro e Book4 Pro 360 – è la linea di PC Samsung più intelligente di sempre. La serie presenta il nuovo processore Intel® Core™ Ultra 9 che combina un'unità di elaborazione centrale (CPU) più veloce, un'unità di elaborazione grafica (GPU) ad alte prestazioni e una nuova unità di elaborazione neurale (NPU) in un unico pacchetto. In combinazione con il primo programma AI PC Acceleration di Intel, che comprende più di 100 fornitori di software indipendenti (ISV), il nuovo processore abilita nuove entusiasmanti funzionalità di intelligenza artificiale e aiuta a aumentare la produttività nella serie Galaxy Book4.

Per saperne di più sulla gamma completa di prodotti Samsung basati sull'intelligenza artificiale, visita Samsung.com

[1] Produttore di TV numero 1 nelle vendite da 17 anni.

[2] Sulla base di test interni condotti da Samsung, i modelli della serie WW8000D applicabili sono più efficienti del 40% rispetto a quanto richiesto per soddisfare il limite della Classe di efficienza energetica A ai sensi del Regolamento (UE) 2014/2019.