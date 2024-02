Bimbo cercherà di ristrutturare gli investimenti negli Stati Uniti

CITTÀ DEL MESSICO – Il Grupo Bimbo (BIMBOA), azienda messicana di prodotti da forno con presenza globale, ha affermato che l'attenzione principale nel 2024 sarà rivolta alla ristrutturazione degli investimenti in paesi come gli Stati Uniti, in linea con l'approccio di ricerca di opportunità vicine alla sostenibilità e strategia di produttività.

Diego Gaxiola, direttore finanziario della società, non ha condiviso dettagli specifici quando gli è stato chiesto della ristrutturazione durante una chiamata con gli analisti, ma ha detto che mirerà al miglioramento.

“Abbiamo un'impronta negli Stati Uniti di diverse panetterie locali e diverse acquisizioni. Quindi continueremo a guardare Opportunità specifiche per migliorare sempre la nostra impronta“Ha detto il direttore.

A gennaio, la società ha annunciato la chiusura di una panetteria ad Albuquerque, nel New Mexico.

Gaxiola ha anche commentato che quest’anno inizierà ad attuare un “programma di trasformazione” attraverso il quale cercherà di migliorare la propria attività in Nord America, che comprende sia gli Stati Uniti che il Canada.

“Crediamo fermamente che questo investimento allineerà e concentrerà meglio le risorse per stimolare la crescita e proteggere la redditività, continuando a creare valore a lungo termine per gli azionisti, come nel caso delle precedenti iniziative di ristrutturazione”, ha detto agli analisti.

Il peso influisce sui risultati

La forza del peso messicano ha avuto un impatto negativo sulla relazione finanziaria della società, così come sui suoi piani pensionistici e sulla vendita di Recolino. Nel quarto trimestre del 2023 I profitti dell'azienda sono diminuiti dell'89,2% su base annua Le vendite sono diminuite del 6,5%, mentre l'utile operativo (EBITDA) è diminuito del 6,6%.

In questo modo, le vendite dell'azienda sono state inferiori dell'1,92% rispetto a quanto previsto secondo il consenso degli analisti di Bloomberg, mentre l'EBITDA è diminuito del 4,17%.

Quest’anno l’azienda si aspetta un primo trimestre complesso visti i buoni risultati ottenuti nello stesso periodo del 2023, con miglioramento nel secondo trimestre. Bimbo prevede che la sua pipeline operativa cresca a cifre singole medio-basse.