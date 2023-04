Samuel Ross, il designer che ha reinterpretato il branding tradizionale per la Generazione Z | Settimanale del Paese

Il britannico Samuel Ross (Londra, 1991), fondatore del brand A Cold Wall e discepolo del compianto Virgil Abloh, è stato scelto per reinterpretare, con i simboli della Generazione Z, una colonia del 1916. Cologne è la fragranza emblematica di Acqua di Parma . La casa italiana, di proprietà di LVMH dal 2003, è orgogliosa di aver ottenuto con esso l’autentico profumo italiano, una miscela di lavanda e bergamotto con note di agrumi che sono ancora realizzati secondo il marchio con la stessa formula dall’inizio del XX secolo . un secolo. La bottiglia è venduta in un cilindro giallo con impresso lo stemma della famiglia Farnese. Riesci a immaginare un vimini più classico?

Solo Ross poteva sostenere un’aristocratica armatura italiana con telaio in acciaio con chiare memorie industriali. Solo l’uomo che è stato nelle piscine per sostituire Virgil Abloh da Louis Vuitton (alla fine la persona scelta è stata il musicista e artista Pharrell Williams) può trasformare l’iconico color senape di Acqua di Parma nel giallo agrumato delle 300 bottiglie di questa edizione limitata e aggiungi anche i due colori rosso e verde. Ross non sembra aver sperimentato il processo, e potrebbe anche essersi divertito, anche se il limite nel suo caso non è mai stato il disordine fine a se stesso, secondo una videochiamata. “Nei miei progetti, il mio primo obiettivo è di solito quello di ricontestualizzare ciò che trovo; questo è stato il caso delle mie collaborazioni con Nike, Beats o Converse. Ma questa volta non volevo rompere o sostituire nulla, il mio compito era quello di stabilire un dialogo con la silhouette della bottiglia per creare un contesto.” Attraente per i giovani, senza erodere l’heritage del marchio”, spiega.

Ross dice di essere ossessionato dalla tensione tra il mio passato e quello che verrà. “Non credo che il compito del futuro sia quello di creare una tabula rasa, e non credo che il passato debba essere preservato ad ogni costo. Credo più nel valore dell’utilizzo dell’estetica del presente per rivitalizzare il marchio eredità.” Ed è così che hai ottenuto il nuovo Giallo Acqua di Parma? “Non volevo interrompere il colore originale. Volevo rispettarne la forza e la potenza in quel momento. Intendevo creare un motivo simile, ma avevo bisogno di amplificare l’idea di un tono ricco e vibrante per risuonare con un pubblico intriso di messaggi visivi.”

Dopo aver esaurito il suo orologio Hublot Big Bang Tourbillon in edizione limitata entro 24 ore, Ross è diventato il mago della tribù, una sorta di interprete del linguaggio del lusso per la generazione Z. Avere la libertà di reinterpretare prodotti iconici è una vera sfida, ma i marchi sembrano a proprio agio con Ross, dandogli aria per respirare. “Penso che sia mia responsabilità nei confronti dei miei contemporanei e di coloro che verranno dopo di me garantire che le informazioni non vengano disperse dal regno del lusso al fine di preservare l’espressione del discorso che abbiamo ereditato. Supponiamo che il nostro compito sia quello di aggiungere una nuova stanza all’edificio, non per demolirlo».