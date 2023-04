Ariana Grande annuncia la fine delle riprese della prima stagione di Wicked: “Oz mi ha cambiato la vita” | Cinema e televisione

Buone notizie per i fan di Ariana Grande!! Le riprese della prima parte di Wicked, in cui mi sono immerso per oltre un anno, sono terminate. È stata lei stessa a confermarlo sui suoi social, condividendo una dolcissima foto con il suo cane con un arcobaleno sullo sfondo.

Ariana Grande fa rivivere Glinda, il buon mago di Oz, in questo adattamento cinematografico del musical di successo di Broadway. Tutto questo è un suo sogno, perché è una delle sue cose preferite. In questo modo Ariana è legata a questo progetto dall’inizio del 2022. Non solo nel set, ma anche nella preparazione delle coreografie del film e delle canzoni. Ariana ha praticamente bloccato l’agenda di questo film, In cui condivide il ruolo di protagonista con Cynthia Erivo, che ha dato vita a Elphaba (che abbiamo incontrato ne Il mago di Oz nei panni della malvagia strega dell’ovest.

Ariana è stata coinvolta al cento per cento in questo progetto, sorprendendo i suoi follower con un radicale cambiamento di aspetto e sperimentando il biondo platino per la figura. Inoltre, ha cambiato la descrizione di tutte le sue reti con il seguente messaggio: “Attualmente da qualche parte sopra l’arcobaleno”. Una frase che si riferisce alla canzone interpretata da Judy Garland nel popolare film del 1939 Il mago di Oz.

Messaggio di Ariana Grande

A metà strada, assapora ogni millisecondo che mi rimane con Glenda (anche se lei sarà con me irrevocabilmente, per sempre). Mi insegna così tante cose nuove ogni singolo giorno”, ha iniziato a scrivere la cantante.

Ariana Grande ha continuato spiegando che firmare per questo film le ha cambiato la vita: “Sono così grato, non so cosa fare o dire… di essere qui a Oz dove la vita cambia ogni singolo giorno.…per sentire, imparare e crescere a una velocità così incredibile…per sentire così tanto amore intorno a me, iniziare ogni giorno prima che il sole sorga e finire dopo che tramonti. “

Inoltre, l’interprete dei post ha spiegato che la sua compagna Cynthia era diventata una persona molto importante nella sua vita: “Ogni giorno stringo le bellissime mani verdi della mia brillante gemella/sorella Cynthia…. Lavora nel luogo più sicuro, più bello e amorevole, il più grande e allo stesso tempo il più intimo e tenero.Diretto dal regista più premuroso, intelligente, compassionevole e caloroso del pianeta, l’altro mio migliore amico di Ozian, John

Ariana ha voluto ringraziare il progetto per averla trasformata come persona. Ma non solo, lo ha anche aiutato a superare cose di cui non sapeva di aver bisogno.

“Non voglio che finisca. Quindi mentre sono ancora qui, presente, in questo momento, volevo solo… esprimere la mia immensa gratitudine e lasciare che il mio cuore traboccasse. Spero che non sia tutto un sogno, perché anche anche se cerco di esserlo, mi sento come se lo fossi.” Ha concluso dicendo.

Wicked renderà senza dubbio molto felici i fan di Ariana Grande, È diventata una delle uscite più attese del 2024, quando la prima parte della storia arriverà nei cinema.