Lola Índigo, La Joaqui, Callejero Fino e Alan Gómez si uniscono al remix di “MA (Mejores Amigos)” di BM | LOS40 Urbano

Non è più un segreto che quasi tutte le canzoni che colpiscono TikTok finiscono nelle classifiche. In effetti, ci sono stati molti artisti che sono diventati famosi dopo aver suonato su questa piattaforma. Questo è il caso di Young Miko, La Joaqui, Milo J e Ice Spice, tra gli altri.

Un altro artista è apparso, molto, nelle ultime settimane BM, il creatore argentino di Maestro (migliori amici), una canzone molto orecchiabile che stupisce chiunque ascolti per i primi secondi. Va bene allora. Ora il ragazzo di Chivilcoy darà una seconda vita a questo grande successo.

Sono La Guaqui, Alan Gomez, Lola Indigo e Caligero Fino. Argentina e Spagna si uniscono maestro (remix) Per dimostrare che questa formula non può sbagliare. E sebbene non abbia ancora visto la luce del giorno, i suoi fan ritengono che avrà successo. Tenendo conto degli stili di tutte le persone coinvolte nella canzone, tutto indica che Torrio e suoni urbani saranno presenti. Lo scopriremo giovedì 5 aprile.

La notizia è arrivata lunedì dopo che BM l’ha annunciata tramite i social media. Inoltre, tutti coloro che hanno preso parte al remix hanno aggiunto una cornice verde alle immagini del proprio profilo Instagram come se avessero appena pubblicato nuovi contenuti su Best Friends su quella piattaforma.

La canzone originale ha oltre 87 milioni di visualizzazioni su YouTube. E, come abbiamo accennato nelle righe precedenti, dopo aver suonato su TikTok, pochi potrebbero resistere ai suoni seducenti di ciascuno dei suoi versi.

BM è un cantautore diventato famoso durante la pandemia dopo aver pubblicato il suo primo singolo occhio x occhio. Successivamente ha aggiunto nuove uscite alle sue opere musicali, tra le quali è diventato famoso del Maestro Che tutti ballano e tu, quante volte l’hai sentito?