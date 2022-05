Scopri l’ultimo proiettore progettato per gli amanti del cinema

Lima. LG Electronics (LG) ha ampliato la propria gamma di proiettori laser CineBeam 4K di alta qualità con il nuovo straordinario proiettore laser Ultra Short Throw (UST) (modello HU915QE), un seguito dell’HU715Q lanciato all’inizio di quest’anno. Progettato pensando agli amanti del cinema.

L’ultima versione di LG è in grado di produrre immagini straordinariamente nitide da 90″ quando posizionata a soli 5,6 cm dal muro o a 120″ da soli 18,3 cm di distanza.

Con la suite di tecnologia di visualizzazione avanzata dell’HU915QE, gli utenti non hanno più bisogno di un ampio spazio dedicato per godersi fantastiche esperienze cinematografiche a casa. Con 3.700 ANSI lumen e un impressionante rapporto di contrasto di 2.000.000:1, l’ultimo videoproiettore LG offre immagini vivaci e vivaci che garantiscono la massima immersione visiva.

Adottando l’avanzata tecnologia laser a 3 canali di LG, che utilizza una sorgente luminosa separata per ciascun colore primario (RGB), questo nuovo modello è in grado di fornire immagini più vivaci anche di giorno rispetto ad altri tradizionali prodotti a sorgente luminosa singola.

Un eccellente proiettore a tutto tondo, l’HU915QE brilla davvero durante la riproduzione di film 4K HDR e contenuti in streaming, utilizzando HDR Dynamic Tone Mapping per analizzare e regolare la luminosità dell’immagine in ogni fotogramma.

LG Brightness Enhancer II migliora le prestazioni del nuovo proiettore CineBeam, regolando automaticamente i livelli di luminosità in base alle condizioni di luce ambientale in modo che gli utenti possano godere di una qualità dell’immagine chiara e vibrante indipendentemente dal fatto che la stanza sia ben illuminata o meno. Inoltre, Adaptive Contrast regola le sorgenti luminose del proiettore per fornire un contrasto eccellente per ogni scena.

Alimentato dalla piattaforma webOS intelligente di LG, HU915QE consente agli utenti di guardare tutti i loro programmi preferiti da servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV senza la necessità di un dispositivo aggiuntivo. Possono anche eseguire lo streaming di contenuti in modalità wireless tramite Screen Mirroring, Apple AirPlay2 e Bluetooth.

Inoltre, il sistema di altoparlanti integrato a 2.2 canali da 40 W migliora la tua esperienza visiva con un suono ricco e potente. Per un audio surround cinematografico ancora più potente, gli utenti possono collegare fino a due altoparlanti Bluetooth LG contemporaneamente.

Il nuovo proiettore CineBeam è anche un’aggiunta elegante a qualsiasi stanza grazie all’ecologico “Wool Re”, progettato dalla famosa azienda tessile danese Kvadrat. Realizzato con il 45% di lana riciclata, questo materiale è diventato uno dei preferiti dalle aziende attente al design e alla sostenibilità in tutto il mondo e viene utilizzato in prodotti diversi come mobili di lusso e soluzioni audio. L’HU915QE si adatta perfettamente agli interni di una casa di lusso con il suo colore pallido naturale e il design pulito.

“Utilizzando la più recente tecnologia di visualizzazione LG, il nuovo proiettore CineBeam offre un’eccezionale qualità dell’immagine 4K a distanza ravvicinata”, ha affermato Seo Young-jae, vicepresidente senior e direttore della business unit IT, LG Electronics Business Solutions.

“L’HU915QE è una scelta eccellente per gli appassionati di cinema che cercano esperienze davvero cinematografiche a casa. Combina grandi prestazioni, comode funzionalità, facile installazione e un design sofisticato che occupa poco spazio”.

Il proiettore laser LG CineBeam 4K (modello HU915QE) con la più recente tecnologia di cabinet da pavimento sarà disponibile nella prima metà del 2022, a partire dai principali mercati del Nord America, Europa e Medio Oriente, seguiti da America Latina e Asia.

