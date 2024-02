Sebastian Baez completa la sua prima sfida venerdì a Cordoba | Giro dell'ATP

Partita di cronaca

Baez completa la sua prima sfida venerdì a Cordoba

Il campione in carica tornerà in campo tra poche ore per qualificarsi alle semifinali

09 febbraio 2024

Cordova aperta



Sebastian Baez ha sconfitto Hugo Dellien nel secondo turno dell'Open di Cordoba.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Quando venerdì è finalmente sorto il sole all'Open di Cordoba, la forma di Sebastian Baez è migliorata anche per raggiungere i quarti di finale del torneo ATP 250, dove l'argentino punterà a difendere il suo titolo.

Un arrivederci al primo turno e la pioggia giovedì hanno fatto sì che Paez, seconda testa di serie, non avrebbe giocato la sua prima partita della settimana fino a venerdì, forse spiegando la brutta partenza del 23enne, ma la sua forte risposta alla fine ha eliminato il boliviano Hugo DeLean 4-6 , 6. -3 e 6-4 dopo due ore e 15 minuti.

“È difficile, ma è qualcosa che posso affrontare”, ha detto Baez riguardo all'inizio della sua ricerca per vincere il titolo il quinto giorno del torneo. “La pioggia e il tempo sono così. Sono felice di aver vinto questa partita perché era molto combattuta e sono felice di essere al turno successivo”.

Baez tornerà in campo venerdì sera per affrontare per la prima volta la competizione Lexus ATPHead2Head contro un altro argentino, Thiago Agustín Tirante o Facundo Díaz Acosta.

Per il secondo anno consecutivo, Dillian è caduto contro Baez a Cordoba, dopo aver perso l'anno scorso in semifinale contro il futuro campione. Dillian, 30 anni, stava giocando il suo primo torneo da quando sua moglie ha dato alla luce due gemelle il mese scorso.

Anche il tedesco Yannick Hanfmann ha recuperato un set e ha raggiunto i quarti di finale a Cordoba, dove ha sconfitto il romano Andres Burruchaga 3-6, 6-1, 6-4. La partita del secondo turno è stata interrotta giovedì a causa della pioggia e ripresa venerdì con la vittoria di Burruchaga per 2-1. Hanfmann ha trovato maggiore stabilità nei minuti finali del match per frustrare le speranze dei padroni di casa, organizzando venerdì pomeriggio un quarto di finale contro l'italiano Luciano Darderi.