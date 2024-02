Almeida: “Madrid è la più qualificata per ospitare la finale dei Mondiali 2030”

Sindaco Madrid, José Luis Martinez AlmeidaQuesto venerdì lo ha detto La città di Madrid è “la più qualificata” e “preparata” per ospitare la finale della Coppa del Mondo 2030 in Spagna, Marocco e Portogallo.. Lo ha affermato il sindaco della città in dichiarazioni alla stampa dallo stadio Valhermoso, dopo essere stato interrogato sulle intenzioni della città di Barcellona di ospitare la partita finale dei Mondiali, dopo che un consigliere comunale aveva detto che Sport di Barcellona, Davide Scudiconfermerà questa ipotesi.

“Se fossi il sindaco di Barcellona, ​​direi che mi piacerebbe che la finale dei Mondiali si svolgesse a BarcellonaMa onestamente credo che la città di Madrid sia la più capace, la più preparata per poter ospitare la finale dei Mondiali del 2030, e quindi sono fiducioso che questa finale si svolgerà qui a Madrid, che tutti già sappiamo – Quello È la capitale mondiale del calcioHa detto Almeida. “Ognuno gioca le sue carte. Offriamo il patrimonio di due stadi eccezionali e straordinari come il Bernabéu e il MetropolitanoE ha aggiunto: “Una città dedicata al calcio, con infrastrutture e capacità organizzative adottate in molti eventi”.

Del resto, lo ha annunciato il primo sindaco di Madrid in vista delle elezioni energial'evento di football americano dell'anno che si svolgerà questo pomeriggio alle 18:30, ora spagnola, in preparazione della finale di domenica tra… Capi di Kansas City E il San Francisco 49ersCi saranno “ottime notizie” per Madrid. Il sindaco della città ha rilasciato queste dichiarazioni tra le voci secondo cui Madrid potrebbe ospitare una partita di calcio in futuro. Lega nazionale di calcio (NFL). “Penso che questo pomeriggio, intorno alle 18:30, in vista del Super Bowl, che è uno dei più grandi eventi sportivi, se non il più grande spettacolo sportivo del mondo, avremo ottime notizie al riguardo. “Ha detto il consigliere dopo essere stato interrogato su questa possibilità.

Riguardo alla possibilità che Madrid si candidi per ospitare i Giochi Olimpici, lo ha detto il sindaco della città “I Giochi Olimpici sono in debito con la città di Madrid”. E che la capitale è “pronta” per poter ospitare “eventi molto grandi”, anche se ha ammesso che al momento non ci sono colloqui tra la capitale e la capitale. comitato olimpico.