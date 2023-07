Sega sta regalando Sega Bass Fishing a Steam per un periodo di tempo limitato

Sega ha lanciato un’iniziativa con esso Dona sega bass fishing Nella sua versione per Steam. Per raggiungere questo obiettivo è sufficiente registrarsi alla newsletter, cioè compilare un modulo con e-mail e altre informazioni per ricevere future notizie dall’azienda.

l’aggiornamento è attivo hFino al 31 luglio e purché ci registriamo prima della scadenza sega bass fishing Sarai nostro per sempre. Ovviamente i codici non verranno distribuiti fino al termine della promozione. Il prezzo abituale del gioco, anch’esso adattato a diverse console, è di 7,99 euro.

Gioco arcade di pesca Dreamcast

“Scopri l’emozionante sport della pesca”, dice Sega del gioco. Sulla base del successo di Dreamcast, porta la tua barca in otto diverse località di pesca per catturare il pesce persico più grande e più cattivo. Scegli tra quattordici esche e gareggia in quattro tornei. Inizia come un semplice dilettante e partecipa al classico torneo masters come un super professionista.

Il cambiamento delle condizioni meteorologiche e dell’acqua influisce sul comportamento dei pesci, quindi dovremo padroneggiare una vasta gamma di tecniche di caccia ed esche speciali per catturare la preda che sta cercando di scappare. Sega consiglia “Vuoi pescare al mattino? Prova l’esca dell’acqua superiore. Troppo caldo? Prova l’acqua fredda”.

Il gioco che ha debuttato anche nelle sale giochi Aveva una periferica speciale nell’ultima console di Sega, la Sega Fishing Consoleche simula una canna da pesca. Era anche compatibile con Sega bass fishing 2E Mulinello da pesca: selvaggioE Pesca in mareE Dream Bass Rush: Torneo EcoGear PowerWorm e altri indirizzi.