Sono aperte le iscrizioni al convegno “Espacio Rivas: L’Impresa e la Città”

Il Comune di Rivas e l’Associazione delle Imprese di Arganda del Rey, Rivas e della Regione (ASEARCO) organizzano il 29 novembre Convegno “Espacio Rivas: L’impresa e la città”.. L’evento, che si inquadra nell’ambito del Patto Locale per lo Sviluppo Economico e l’Occupazione di Rivas Facia Madrid, è rivolto alle PMI, ai lavoratori autonomi e ai residenti della Comunità Sud-Est di Madrid. Il periodo di registrazione è ora aperto per un giorno L’accesso è gratuito.

Asearco ha dichiarato che il convegno “Espacio Rivas: L’impresa e la città” ruoterà attorno a lui Quattro assiÈ legato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile inseriti nell’Agenda 2030: innovazione e tecnologia, sostenibilità, lavoro dignitoso, crescita economica e parità di genere.

Tra gli argomenti che verranno trattati durante il convegno ci sono: I vantaggi che l’intelligenza artificiale offre nelle aziende di qualsiasi dimensione e aiuti che promuovano la sostenibilità e il risparmio energetico”, sottolineano da Asearco.

Inoltre si parlerà, tra l’altro, dei “benefici ottenuti dalle imprese e dai professionisti”. Quando si promuovono politiche di parità di genere Nelle PMI e nelle piccole imprese”, aggiungono dell’Associazione Imprenditoriale di Arganda del Rey, Rivas e Regione.

Gli aiuti alle imprese e alle residenze che promuovono la sostenibilità e il risparmio energetico, e la formazione professionale duale più vicina alle esigenze aziendali saranno altri temi di cui si parlerà nel corso della giornata. Vari temi tematici verranno affrontati anche dal punto di vista dell’amministrazione locale.

Allo stesso modo, l’evento includerà una tavola rotonda incentrata sulla scoperta In cosa consiste e come funziona la formazione più efficace per trovare lavoro. Startup e aziende di Rivas e di altre parti della regione condivideranno le loro esperienze stimolanti in diversi momenti della giornata.

Nel corso del convegno ci sarà spazio per gli affari e le relazioni d’affari, con in programma un coffee break e un pranzo di networking, che costituirà la ciliegina sulla torta della giornata.

Accesso libero

Il 29 novembre alle ore 21 si terrà il convegno “Espacio Rivas: impresa e città”. 9:30 nella sala riunioni e nella Sala Pedro Zerolo Edificio dei Servizi Amministrativi del Comune di Rivas (Piano -1), che si trova in Plaza de la Constitución s/n.

L’invio è gratuito. È solo necessario registrarsi preventivamente sul sito ufficiale della conferenza: Espaciorivasempresayciudad.asearco.org. Oltre al modulo di registrazione potrete trovare anche il programma completo dell’evento.

“Espacio Rivas: Business and City” sarà il luogo scelto da Asearco e dal Comune di Rivas per annunciare i futuri incontri d’affari, nelle loro diverse forme, che saranno promossi nei prossimi mesi dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro presso il Rivas Municipio.