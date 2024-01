Stanno guidando le nuove Sony e Honda con il joystick PS5

Sony L'azienda ha sorpreso nel 2020 quando ha presentato all'edizione di quell'anno del CES di Las Vegas il prototipo Vision-S, la prima vettura nella storia del marchio tecnologico giapponese. Nel 2022 entra a far parte fionda Di andare avanti con il progetto e ora si vedono gli sviluppi.

Con il nome Sony Honda Mobility, l'Afeela, come viene ora chiamato questo veicolo 100% elettrico, è stata presentata alla fiera tecnologica più importante del mondo.

Ma la parte migliore della loro presenza è stata la presentazione, dove Izumi Kawanishi, Presidente e COO di Sony Honda Mobility, ha affermato: Usa il comando della PlayStation 5 per condurre Afeela sul palco Davanti al pubblico in attesa dello spettacolo.

Ciò non significa che sarebbe possibile farlo con l’auto nella vita reale, ma dimostra il potenziale che ha in termini di automazione e assistenza alla guida.

Intelligenza artificiale e motori di videogiochi

Il modello mostra un aspetto più vicino a quello che sarà il modello di produzione rispetto al prototipo visto nelle versioni precedenti. Allo stesso tempo, si conoscevano altri dettagli su ciò che includerà in futuro.

video È stato presentato al CES 2004 di Las Vegas. È entrato sul palco controllato da un joystick PS5.

Le novità più importanti rispetto al concept originale si stanno fondendo Specchietti laterali tradizionali al posto delle telecamereOltre al paraurti anteriore ridisegnato.

Anche i fari sono stati rivisti e ora presentano una forma più curva rispetto a prima, mentre la struttura complessiva appare più solida.

Sono previste modifiche anche agli interni con ferro da stiro a bordo Pieno di schermi Che ora presenta uno specchietto retrovisore diverso, un volante ritagliato e doppi caricabatterie wireless per telefoni cellulari. READ Un meteorite è caduto su un villaggio di Ciudad Real

Afeela di Sony Honda Mobility ora mostra un aspetto quasi di produzione. Immagine: Bloomberg

Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche, l'Afila ha Configurazione a doppio motore (ciascuno montato su entrambi gli assi) garantendo una configurazione a quattro ruote motrici. Ognuno di loro genera 241 cavalli.

Queste batterie ricevono energia da una batteria agli ioni di litio da 91 kilowattora, con una capacità di ricarica fino a 150 kilowatt nei caricabatterie a corrente continua e 11 kilowatt nei caricabatterie a corrente alternata.

Secondo l'azienda, uno dei suoi obiettivi è sviluppare sistemi di assistenza alla guida attraverso diversi usi Rilevatori e intelligenza artificiale in mobilità. Lo faranno anche per la percezione e l’apprendimento automatico per la pianificazione del percorso.

L'interno della Sony Honda Mobility Avila è pieno di schermi.

L'azienda ha inoltre annunciato la sua collaborazione con lo sviluppatore di videogiochi Epic Games, dove è stata in grado di creare un simulatore che utilizza spazi virtuali per creare una nuova esperienza per l'utente di cellulare.

Questo strumento Simula le condizioni ambientali esterne, come informazioni su altri veicoli, pedoni, terreno e condizioni meteorologiche. Combinando questa tecnologia con la realtà aumentata, gli utenti vivranno un’esperienza coinvolgente che, dicono, migliora anche la sicurezza. Per generare questi scenari viene utilizzato Unreal Engine 5, che è il motore di gioco più potente oggi disponibile.