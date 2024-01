Tesla rovescia Toyota e rende l’auto elettrica l’auto più venduta al mondo

Tesla fa di nuovo la storia. Il marchio di veicoli elettrici leader del mercato, con oltre 1,81 milioni di consegne nel 2023, è riuscito a posizionare uno dei suoi modelli come l'auto più venduta al mondo. La Tesla Model Y, con oltre 1,23 milioni di unità, ha raggiunto la vetta della classifica delle vendite annuali nel 2023, secondo i dati preliminari compilati dalla società di consulenza Jato Dynamic, diventando la prima auto elettrica al 100% a raggiungere questa classifica.

In assenza di un'analisi approfondita di “un piccolo numero di mercati” che non possa cambiare il vantaggio della Tesla Model Y su due modelli Toyota, la RAV4 (1,07 milioni di unità) e la Corolla (1,01 milioni di unità), l'auto dell'azienda ha superato Elon L'impresa di Musk è quella di spezzare il dominio che aveva mantenuto: fino ad ora, le auto dotate di motori convenzionali e ibridi erano state dominate dalla Toyota.

Elon Musk è riuscito a mettere per la prima volta un modello 100% elettrico in cima alle vendite globali Frederick J. Brown/AFP

Per la prima volta un'auto elettrica pura ha raggiunto il primo posto nella classifica delle auto più vendute al mondo, secondo i dati di Jato Dynamics, dopo aver conquistato il mercato europeo. Il successo di vendita della Tesla Model Y è stato confermato dalla sua leadership per la prima volta nel Vecchio Continente, ed è diventata anche il primo produttore extraeuropeo a chiudere l'anno al primo posto grazie a dati globali affidabili.

Leader delle vendite globali

Tesla rompe il dominio di Toyota

1

2023: Tesla Model Y: 1.230.000 unità



2

2022: Toyota Corolla: 1.120.000 unità



3

2021Toyota RAV4: 1.132.000 unità



4

2020: Toyota Corolla: 1.134.262 unità



5

2019: Toyota Corolla: 1.020.887 unità



6

2018: Toyota Corolla: 1.181.445 unità



7

2017: Toyota Corolla: 1.202.298 unità



8

2016: Toyota Corolla: 1.316.383 unità



9

2015: Toyota Corolla: 1.365.394 unità



10

2014: Toyota Corolla: 1.223.253 unità



Le vendite della Model Y sono cresciute del 64% nel 2023 con grande successo in Germania e negli Stati Uniti



Anche in Europa, è la prima volta che il modello 100% elettrico è l'auto più popolare, con 255.000 esemplari venduti, superando di circa 19.000 unità la Dacia Sandero, leader delle vendite in Spagna nel 2023, e altri modelli con vendite elevate. volume, come: Peugeot 208 e Volkswagen T-Roc.

Il “rovesciamento” della Tesla Model Y come auto più venduta al mondo si accompagna ad una crescita delle consegne del 64% rispetto all'anno precedente e alla decisione di Musk di abbassare il prezzo delle sue auto. Secondo fonti Jato Dynamic raccolte da Europa Press, il prezzo delle auto Tesla è inferiore del 18% e del 23% rispetto al costo medio dei veicoli dotati di questo motore rispettivamente in Germania e negli Stati Uniti. “Di conseguenza, Tesla è nella mente di molti consumatori che desiderano acquistare un veicolo elettrico”.

La Toyota Corolla è stata l'indiscussa dominante del mercato globale negli ultimi dieci anni Jeroen Peters

Tesla ha aumentato le sue consegne in Cina del 45% nel 2023, di circa 456.000 unità, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Inoltre, i dati forniti dall’azienda americana mostrano che la Model Y ha rappresentato due consegne su tre di Tesla in tutto il mondo, le cui vendite globali hanno raggiunto oltre 1,8 milioni di veicoli nel 2023.

L'obiettivo di Musk ora è aprire il mercato in Giappone e diventare paragonabile a Mercedes e BMW in quel paese



Tuttavia, Elon Musk non nasconde il suo disappunto per il peso ridotto di cui gode Tesla in Giappone, che è uno dei paesi al mondo dove viene acquistato il maggior numero di automobili. “Ci sono alcune aree geografiche in cui la nostra quota di mercato è significativamente inferiore, come il Giappone”, ha affermato mercoledì in una teleconferenza per annunciare i risultati del quarto trimestre 2023.

Leggi anche

“Dovremmo almeno avere una quota di mercato proporzionata con altri produttori di automobili non giapponesi come Mercedes o BBW, cosa che attualmente non abbiamo”, ha aggiunto Musk in un evento in cui ha annunciato che nel giugno 2025 Tesla avrebbe iniziato a produrre un macchina elettrica. Modello “low cost”.