Thanasi Kokkinakis fissa un appuntamento con Sinner al 2R di Indian Wells | Giro dell'ATP

Pozzi indiani

Kokkinakis fissa un appuntamento con Sinner al 2R di Indian Wells

L'australiano è stato il primo giocatore a vincere una partita nell'edizione 2024

06 marzo 2024

Thanasi Kokkinakis è passato al suo debutto a Indian Wells contro Marcos Giron.

Thanasi Kokkinakis ha impiegato 1 ora e 39 minuti per diventare il primo giocatore a vincere una partita del tabellone principale in un torneo ATP Masters 1000 in questa stagione, in particolare al BNP Paribas Open.

L'australiano ha sconfitto l'americano Marcos Giron 6-3, 7-5 nel primo turno del campionato di Indian Wells, in una partita in cui ha collegato 13 servizi diretti e ha aumentato la sua percentuale di successo con la prima di servizio all'86%.

Kokkinakis, che ha ottenuto il suo miglior record nel torneo nel 2015 quando ha raggiunto gli ottavi di finale, ha prenotato un biglietto per il secondo turno, dove sarà il primo concorrente della testa di serie n. 3 Jannik Sinner. L'italiano domina il Lexus ATP Head2Head contro l'australiano per 3-0.

Questo mercoledì, prima giornata di gare a Indian Wells, anche altri favoriti come la seconda testa di serie Carlos Alcaraz conosceranno il loro avversario nel secondo turno, che uscirà dal duello tra il francese Luca van Assche e l'italiano Matteo Arnaldi.

Così come il numero 5 Andrey Rublev, che affronterà Andy Murray o David Goffin, o il numero 6 Alexander Zverev, che dovrà debuttare con la vincente del match tra Christopher O'Connell e Jack Draper.