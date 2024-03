“Vitamina” Sanchez e la vittoria in Paraguay: “La chiave è completamente aperta”

con Vittoria preziosa 2-0 Cosa che ha ottenuto all'andata in Paraguay, palestinese Ha ottenuto un buon vantaggio contro Nazionale Per provare a raggiungere la fase a gironi Conmebol Libertadores.

Il Palestino, sotto la direzione tecnica di Vitamina Sanchez, ha ottenuto una preziosa vittoria sul Nacional del Paraguay. Photosport

Dopo la vittoria schiacciante ottenuta durante la visita, l'allenatore della nazionale araba, Pablo “Vitamina” Sanchez, ha espresso la sua soddisfazione, anche se ha dato prova di moderazione e ha confermato che la chiave è ancora aperta.

Selezioni editoriali

“L'analisi che facciamo è legata al fatto che la partita è stata giocata con calma, abbiamo trovato l'equilibrio che volevamo e i gol sono rassicuranti, portandoti ad un vantaggio importante. La squadra era al livello richiesto e siamo molto contenti“, ha espresso l'allenatore della squadra quadricolore.

“La chiave è completamente aperta, Quindi prenderemo precauzioni per la prossima partita sapendo che gli ultimi 90 minuti hanno sempre un rapporto diretto con quanto accaduto nella prima partita e con il punteggio già aperto, il che indica che dovranno andare in Cile per segnare gol. ,” Ha aggiunto.

Inoltre ha aggiunto: “Stiamo vivendo un momento bellissimo, ma ha delle belle complicazioni. C'è una realtà, che è una serie di partite in un tempo brevissimo, e non è facile. Oggi c'è stata una grande erosione”. Ha aggiunto: “Abbiamo una rivincita veloce. Siamo felici di poter competere in questa competizione e non la useremo come scusa, ma dobbiamo anche tenere conto della situazione delicata degli sforzi fatti in coppa”.

La partita di ritorno tra Palestino e Nacional Paraguay si disputerà martedì prossimo, 12 marzo, alle 21,30 allo Stadio El Teniente di Rancagua.