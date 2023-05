Tina Turner e “Cosa c’entra l’amore con questo”: la storia dietro la canzone che ha iniziato a odiare e che ha portato al trono della musica rock

Tina Turner – Cosa c’entra l’amore

Questo mercoledì è morto all’età di 83 anni Anna Mae Bullock Conosciuto in tutto il mondo come Tina Turner. Durante l’ultimo decennio della sua vita, Turner soffrì di gravi problemi di salute. Cancro, ictus e insufficienza renale hanno richiesto un trapianto. In poco tempo, la sua vita era già un calvario vecchio di decenni con il suo primo marito e partner musicale, Ike Turner. In mezzo a così tanto dramma, è riuscita a diventare la regina del rock degli anni ’80, e c’era un tema musicale che è stato la chiave per la sua ascesa al trono.

Volto nuovo, Tina Turner ha iniziato nel 1974. Tuttavia, il suo allora marito, Piaceera ancora presente nella composizione e produzione dell’album. Tina sta gestendo il paese! (1974) e acido (1975), Gli ultimi album con cui ha lavorato con Ike sono stati Quale Sarà lanciato nel 1976. cercando di andare avanti con la sua vita e carriera, Tina è tornata nell’industria musicale nel 1978 con l’album ruvidoTuttavia, nonostante le buone recensioni dei critici professionisti, non è stato ben accolto dal pubblico.

Solo un anno dopo è arrivato Esplosione d’amoreE quale album È stato accolto così male che ha causato la risoluzione del contratto tra Tina e EMI.. Se la cantante che veniva da un’umile cittadina del Tennessee voleva continuare a vivere il suo sogno di diventare una rockstar e dimostrare al mondo che non aveva bisogno di nessuno per brillare, era necessario un miracolo e, fortunatamente per lei, è appena arrivata al momento giusto.

“Love Explosion” di Tina Turner è stata accolta così male che ha risolto il contratto della cantante con la EMI Foto: EMI Records

Il talento di Tina non è mai stato messo in dubbio, quindi nonostante la scarsa accoglienza del suo materiale solista, c’erano ancora molte persone che credevano in lei: David Bowiead esempio, che era a New York a mostrare il montaggio finale di Balliamo E lei lo ha confermato La sua artista preferita di tutti i tempi era Tina Turner.

E così ha preso John CarterResponsabile del talento che è entrato Record del Campidoglio, per vederla esibirsi in un club, lasciando il lavoratore dell’etichetta completamente sconvolto. Scettici, i capi dell’etichetta inizialmente rifiutano, tuttavia, Carter riesce a convincerli ad aiutare a riaccendere la carriera dell’etichetta. Regina Acida.

David Bowie è stato una figura chiave nell’incoraggiare la Capitol Records a dargli una seconda possibilità nella sua carriera (Foto di Dave Hogan/Getty Images)

Per prima cosa hanno provato la copertina del pezzo Stiamo insieme A Al Verde E l’accoglienza è stata abbastanza buona da dare il via libera a un album completo, una delle produzioni più ambiziose dell’epoca.

collimato, Terry Britten e Graham Lylecantautori e produttori dell’epoca, crearono un pezzo intitolato cosa c’entra l’amore con questoE che avrebbe dovuto eseguire Cliff Riccardoche ha respinto senza controllo. Cantautrice e attrice americana Phyllis Heyman Mostra interesse per il pezzo, ma testa Artista discografico, Clive DavisNon gli era permesso interpretarlo, forse perché aveva una connotazione sessuale molto presente.

Donna Estate, una delle figure chiave della musica degli anni ’70, aveva tenuto in mano la canzone per molto tempo, ma alla fine non accettò neanche l’argomento. Così, mentre Tina stava registrando l’album che avrebbe rilanciato la sua carriera, le mostrarono alcuni demo che Britten aveva realizzato e che a Tina piacevano e lo invitarono prontamente a lavorare all’album.

Quindi Britton e Lyle lo avrebbero presentato a Tina cosa c’entra l’amore con questoE E la sorpresa di tutti Tina odiava la canzone.

Donna Summer era tra le candidate per eseguire “What’s Love Got To Do” ma ha finito per rifiutare, dando l’opportunità a Tina Turner. Reuter 163

“È stato più difficile quando abbiamo iniziato a lavorare insieme che cos’è l’amore Perché Non le piaceva molto la canzone. Nel corso degli anni, si è rinchiusa nell’idea di non essere altro che una cantante rock and roll. In realtà, Quando ci siamo incontrati, mi ha detto che la pensava così che cos’è l’amore Era una canzone pop di ritorno al passato che il suo manager e la sua casa discografica volevano che facesse“, ha ammesso Terry Britten in un’intervista al British Medium Muzines.

Britten ha raccontato in quell’intervista quanto sia stato difficile per Tina abituarsi alla canzone, perché a differenza di quanto si è sentito nel montaggio finale, Regina Acida Voleva mostrare la sua voce forte e toccante dalla seconda voce, qualcosa che Britten lo ha esortato a lasciare fino alla fine del pezzo.

Per Tina, ciò significava ricominciare da zero, in pratica. Tutto ciò che sapeva sul canto le è stato tolto in questa canzone; Ha accettato con riluttanza, ammettendo a Terry che è stata la canzone più difficile della sua vita da cantare.

Tina Turner inizialmente non amava “What’s Love Got to Do With It”, oltre ad ammettere che era la canzone che le è costata più lavoro da tradurre.

Finalmente, dopo un lavoro titanico, Il 1 maggio 1984, il singolo arrivò sul mercato. Cosa c’entra l’amore con questo, La canzone ha avuto varie interpretazioni nel corso degli anni che hanno molto a che fare con il modo in cui Tina Turner ha cantato il pezzo.

“Devi capire come il tocco della tua mano / Fa reagire i miei impulsi / È solo un’emozione da ragazzo che incontra una ragazza / Gli opposti si attraggono / È fisico / Ha senso / Dovresti provare a ignorarlo significa più di questo / Cosa significa c’entra l’amore?” canta Tina nei brani Il primo del pezzo, che con una voce piena di intimità, fa capire all’ascoltatore che si sta godendo questo gioco di seduzione con l’amante, ma anche con tutto ciò che la fa Tatto Non c’è posto per l’amore.

È interessante notare che Terry Britten aveva un’idea completamente diversa della canzone, che, infatti, L’amore è tutto.

Abbiamo scritto la canzone dal punto di vista dell’amore, ma il cantante non poteva ammetterlo. La performance di Tina l’ha resa un po’ divertente, ma per noi è sempre stata una dolce canzone d’amore.“.

Terry Britten, autore originale di What Love Got to Do With It, ha detto che Tina ha dato un nuovo significato alla canzone grazie alla sua performance Foto: Instagram/terry_britten

Non importa cosa avevano in mente Tina e Terry quando hanno scritto/eseguito questa traccia, il risultato è stato lo stesso: Oh.

cosa c’entra l’amore con questo È diventata la prima canzone di Tina Turner a raggiungere la prima posizione nella Billboard Hot 100battendo il record come donna più anziana in classifica 44 anni Chi ha il tempo più lungo dal suo primo numero uno della lista al suo secondo numero uno (acquisito nel 1960 con Ike’s ” Sciocco innamorato dal 1960).

È interessante notare che entrambi i record sono stati battuti condividere che ha raggiunto la vetta della vetta all’età di 52 anni con la canzone Crede (1998), mentre ottenne il suo successo numero uno nel 1965 grazie al pezzo ti ho preso, piccolo 19 anni.

Le confessioni non sono finite qui. nel 1985, Tina Turner ha vinto i Grammy Awards Ha vinto quattro premi quella notte: Miglior performance vocale pop femminile, canzone dell’anno e disco dell’annosolo tre per cosa c’entra l’amore con questomentre quest’ultimo Miglior performance vocale rock sull’argomento Faresti meglio a essere buono con meE Spiega che nonostante la sua inclinazione verso le voci popolari dell’epoca, Tina Turner Era ancora la regina del rock.

Tina Turner ha vinto i Grammy Awards nel 1985 con “What’s Love Got to Do With It” (AP Photo/Lennox McLendon, File)

cosa c’entra l’amore con questo Non era solo il preferito del settore, ma anche quello del pubblico, perché durante il voto in diretta di Dick ClarkGli spettatori lo chiamavano Canzone del decennio 75-85superando il lavoro di altri giganti del settore come Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Stevie Wonder.

Questa canzone ha segnato molto la vita di Tina Turner Nel 1993 arriva un film biografico che racconta le luci e le ombre del cantante americanoe l’indirizzo non può essere diverso da Cosa c’entra l’amore con questo.

Quindi, nell’anno 2022, Barbie ha rilasciato una figura basata su Tina Turner e l’iconico vestito che indossava nel video della canzone.

L’immagine di Tina Turner in “What Love Got to Do It” era così iconica che Mattel ha rilasciato una bambola Barbie ispirata all’abito che ha usato nel video musicale REUTERS

cosa c’entra l’amore con questo È la canzone più importante di Tina Turner per molte ragioni, ma soprattutto per darle una nuova possibilità di mostrare il potere della sua voce dopo decenni in cui l’ha usata solo come strumento per compiacere gli altri.

