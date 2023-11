Tre giorni di inattività a causa di un’interruzione di corrente in Ecuador

Il Ministero dell’Energia e delle Miniere ha indicato in una nota che questa misura “è dovuta alle misure positive che sono state implementate oltre al miglioramento dei flussi”.

Con questo annuncio, gli ecuadoriani non subiranno interruzioni di corrente per almeno tre giorni consecutivi, poiché il giorno prima erano stati informati che la misura non sarebbe stata applicata nel fine settimana.

Le piogge registrate nelle ultime ore nella regione amazzonica e sulle montagne hanno migliorato il flusso di alcuni fiumi che alimentano le centrali idroelettriche.

La cessazione delle interruzioni di corrente è una buona notizia per il popolo di questa nazione, ma essi incolpano l’esecutivo per non aver intrapreso azioni tempestive per evitarle.

Inoltre sui social media si registrano molte lamentele per gli annunci di vendite poco prima che avvengano, il che influisce sulla pianificazione di persone e aziende.

Il motivo di questo razionamento, secondo il ministro dell’Energia e delle Miniere Fernando Santos Alvite, è quello di evitare il “collasso” del sistema elettrico, che ha visto le sue capacità di approvvigionamento ridotte a causa della grave siccità che ha colpito il Paese.

L’Ecuador non soffre di interruzioni di corrente dal 2009, durante il mandato dell’allora presidente Rafael Correa, che incoraggiò la costruzione di progetti idroelettrici, e il paese esportò energia anche in Colombia e Perù.

L/AFR