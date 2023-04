TruthGPT: Elon Musk ha dettagliato come vuole vincere la gara nell’intelligenza artificiale

Elon Musk Ha detto che ci sta lavorando la veritàgli appartiene Bot di chat Offerto da intelligenza artificiale affrontare chiacchierata A IA apertaIn un’intervista di lunedì con il conduttore di Fox News Tucker Carlson, il miliardario ha ribadito le sue preoccupazioni sui pericoli dell’intelligenza artificiale e ha accennato alle sue preoccupazioni. Sugli attuali strumenti di parte politica.

Nella sua intervista con Carlson, Musk Egli ha detto che “avvierà qualcosa che chiamo TruthGPT, o Maximum Artificial Intelligence, che cerca la verità e cerca di comprendere la natura dell’universo”.

Musk ha detto che pensa che il suo approccio sia lo stesso Il modo migliore per garantire la sicurezza, poiché ritiene che “è improbabile che l’intelligenza artificiale interessata alla comprensione dell’universo spazzi via gli esseri umani”. Il miliardario ha parlato del suo ruolo di co-fondatore del creatore di ChatGPT OpenAI, affermandolo Voleva costruirlo come contrappeso open source agli sforzi di intelligenza artificiale di Google.

Tuttavia, il miliardario si è lamentato dello stato attuale di OpenAI, ha criticato la sua natura chiusa e lo ha affermato Microsoft Ha una “voce molto forte”, se non il controllo diretto dell’azienda. Musk ha riconosciuto che la “terza opzione” per le piattaforme Google e Microsoft OpenAI è iniziata in ritardo, ma spera che lo faccia.

Il miliardario ha poi ribadito le sue preoccupazioni su OpenAI, sostenendo che i suoi strumenti vengono addestrati per essere politicamente corretti, che è un altro modo per dire cose che non sono vere. Quello che succede è che addestrano l’intelligenza artificiale a mentire … e non solo a dire ciò che i dati richiedono che dica.Musk ha detto a Carlson, che è intervenuto, che stava anche nascondendo informazioni.

Questa non è la prima volta che Musk parla della costruzione di quello che chiama TruthGPT: Billionaire tweet a riguardo a febbraio Non è chiaro se Musk abbia assunto qualcuno per iniziare a lavorare sul suo strumento di intelligenza artificiale o se si chiamerà “TruthGPT”.

Musk ha creato una nuova società chiamata X.AI Corp puntare sull’intelligenza artificiale, far sapere giornale di Wall Street la settimana scorsa. Il nome dell’azienda riflette il piano di Musk di creare una cosiddetta “app per tutto” chiamata “X”, e all’inizio di questo mese è stato rivelato che Cinguettio È stato unito In una società separata chiamata X Corp.

rapporti Rapporti precedenti hanno indicato che Musk è seriamente intenzionato a costruire un concorrente di OpenAI e Google, e secondo quanto riferito ha anche contattato il ricercatore di intelligenza artificiale Igor Babuschkin per unirsi al progetto. Babuschkin ha precedentemente lavorato con DeepMind di Google. Musk ha ripetutamente commentato esempi di conversazioni ChatGPT che crede siano parziale Anche politicamente corretto.

* Con informazioni da Forbes USA.