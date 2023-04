Un anno per l’eclissi solare totale in Messico, USA e Canada

FILE – Eclissi solare totale vicino a Hopkinsville, Kentucky, 21 agosto 2017. La prossima eclissi solare si verificherà in Messico, Stati Uniti e Canada l’8 aprile 2024. (AP Photo/Mark Humphrey, File)

NEW YORK (AP) – Attenzione, Nord America: manca un anno prima di rispolverare gli occhiali per un’eclissi solare totale. L’8 aprile 2024, la Luna oscurerà il Sole in una regione del Messico, degli Stati Uniti e del Canada, e milioni di persone sprofonderanno nell’oscurità in pieno giorno.

Sono passati meno di sei anni da quando un’eclissi solare totale ha attraversato il cielo degli Stati Uniti da costa a costa. Era il 21 agosto 2017.

Chi perde la prossima visione dovrà aspettare 20 anni per la prossima eclissi, ma sarà visibile solo nel Montana e nel Dakota.

Dove posso vederlo?

L’eclissi del prossimo anno seguirà diagonalmente il Nord America. Inizierà nell’Oceano Pacifico e approderà in Messico intorno alle 11:07 ora locale, secondo la NASA.

Secondo il sito web https://eclipse2024.org/path-north-america.html, attraverserà gli stati messicani di Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua e Coahuila.

E poi entrerai in Texas, viaggiando attraverso parti di 13 stati: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Attraverserà le città di Dallas. Little Rock, Arkansas; Indianapoli. Cleveland e Bufalo, New York.

In Canada, sarà visibile nelle province di Ontario, Quebec, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia e Newfoundland.

Il percorso totale sarà largo 185 chilometri (115 miglia). Al di fuori di questo nastro, si vedrà un’eclissi parziale, in cui la luna sembrerà mangiare un pezzo di sole e trasformarlo in una “mezza luna”.

Le eclissi totali si verificano circa ogni 18 mesi, ma molte di esse attraversano aree remote che poche persone vedono.

Cosa succede durante un’eclissi?

Un’eclissi solare si verifica quando la luna passa tra la terra e il sole, bloccando la luce del sole.

Sebbene la Luna sia 400 volte più piccola del Sole, è 400 volte più vicina alla Terra, come spiegato dall’astronomo Doug Duncan. Quindi, quando le loro orbite si allineano con la prospettiva della Terra, il nostro satellite naturale può oscurare la stella massiccia. Quelli nei posti giusti vedranno un’eclissi totale: quando l’ombra della luna copre l’intera scena.

Il totale nel 2024 durerà quattro minuti e mezzo, quasi il doppio rispetto al 2017.

Quale sarebbe il posto migliore?

Il tempo può essere un fattore dannoso, poiché l’eclissi si verificherà in primavera, quando il tempo è imprevedibile. Il Texas è un buon posto per trovare cieli sereni.

Lungo il percorso sono previsti eventi di ogni tipo: crociere di lusso in Messico, festival musicali in Texas, campeggi in Arkansas e visite ai planetari nello stato di New York.

Gli occhiali Eclipse sono necessari per vedere le fasi parziali prima e dopo la totalità, ha affermato Dan Schneiderman, che aiuta il Rochester Museum and Science Center a pianificare gli eventi. Guardare il sole parzialmente coperto senza protezione può danneggiare la vista. ___

