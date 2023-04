I marchi che producono automobili sono gli stessi di prima

Forse adesso smontaggio Le auto sono solo un modo per parlare, ma la verità è che i marchi stanno iniziando a darne Passi timidi Il che potrebbe indicare una tendenza nella formazione.

Da un lato, il Prezzo costoso Dalle auto attuali D’altra parte, il complicazione Dalla sua gestione ha fatto sì che alcuni acquirenti non venissero presi in considerazione desiderio Le loro vecchie auto analogiche, che pur appartenendo ad un’altra epoca, L’hanno risolto Soddisfa perfettamente le tue esigenze Mobilità Prezzo più ragionevole.

Astronavi a ruote

Basta guardare vendite mensili Per rendersi conto che qualcosa si sta preparando nel mercato automobilistico utente. Da un lato, a lui prezzo Lo rende più conveniente rispetto al nuovo e d’altra parte soddisfa Bisogno Da molti acquirenti che non si sentono comodo Con le auto di oggi, questo è diventato una realtà astronavi.

Uno studio mostra che gli interni della Volvo del 2005 sono più sicuri ed efficienti di quelli attuali

È vero che la corrente legislazione Senza dubbio, aiuti alla guida integrati adidas (Advanced Driver Assistance Systems) dotato di cruise control adattivo, radar di prossimità per frenate di emergenza, prevenzione del ribaltamento e mantenimento della corsia, tra gli altri, Sviluppo tecnologico brutale In auto. Ma gli automobilisti lo chiedono davvero?

Guardando indietro

Alcuni marchi hanno già dato per primi Passi timidi. In questo caso ci riferiamo a tre marchi molto importanti in termini di volumi di vendita e capacità di dettare il ritmo della vettura.

VW abbandona i sensori tattili e li sostituisce con pulsanti

VolkswagenE anatra E Hyundai Hanno annunciato in pompa magna il loro impegno pulsanti fisici all’interno delle auto, il che significa che sminuiranno la massiccia sporgenza uno schermo per fare spazio a pulsanti Sistemi tradizionali che consentono di gestire le principali operazioni automatizzate di un veicolo, come l’aria condizionata o la radio, senza dover conseguire un master in ingegneria aerospaziale.

Sono piloti, non ingegneri

La Volkswagen ha anche annunciato la rinuncia ai controlli Tocco e tattileQuelle strisce virtuali sul cruscotto che contengono infinite azioni come alzare o abbassare quantità dall’autoradio o alzando la temperatura dell’abitacolo.

Il design degli interni della nuova Hyundai Kona riflette l’aspetto delle sue prossime auto, con dozzine di pulsanti

In questo caso è stato annunciato dalla stessa CEO di VolkswagenThomas Schaefer, tramite il suo LinkedIn, quando ha pubblicato un messaggio dicendo: “Stiamo partecipando Gira i pulsanti fisici Al volante, questo è ciò che vogliono i clienti del marchio”.

Al tuo comando… vocali

Nonostante gli sforzi dei produttori perché Controllo vocale Diventa un grande protagonista nell’handling dell’auto, fatto sta che I driver non lo usano Su base giornaliera e continua a scommettere sul tradizionale roulette.

La Volkswagen sta tornando ai soliti pulsanti sui volanti

In realtà, Volkswagen Ha scelto di sviluppare un sistema di riconoscimento molto costoso voce Più senso, come capisci la macchina Richieste complesso come «Le mie mani sono fredde», per avviare il riscaldamento del volante, ma i conducenti continuano a non usarlo.

Hyundai apre la strada

Nel caso hyundai, A darne l’annuncio è stato il chief designer, Sang Yup Lee, in occasione del lancio kuna su cui scommettono le loro auto bottoni tradizionale. In questo caso, accenno alle ragioni protezionema è vero che i loro studi interni rivelano acquirenti Non vogliono sensori Touch e Digital Questa filosofia è scalabile a Bro anatra.

L’interno di Ioniq 5, di Hyundai, mantiene la tradizionale pulsantiera

Vari studi supportano questa tesi, come quello di una pubblicazione svedese Bellajaria qualsiasi tempo Siamo in ritardo e difficoltà Dovevi fare semplici azioni su auto analogiche da 2005 Nelle versioni attuali: Il risultato è a vittoria schiacciare chi 2005È rappresentato da a Volvo V70dove era possibile compiere una serie di semplici azioni come alzare la radio o abbassare solo il finestrino 10 secondiper 31 BMW iX.

Il telecomando BMW iDrive segna l’inizio della digitalizzazione della più semplice delle applicazioni, il caos

Lo status di BMW è il più importante, poiché è stato creato più di due decenni fa, nel 2021, Manopola iDrive Che contiene la maggior parte dei comandi del veicolo. aderente Centinaia di posti di lavoro Che l’autista doveva sapere a memoria.

Dacia apre la strada

In aria, il posizionamento di alcuni marchi come DS che hanno già confessato colpo di stato sui loro cruscotti, inclusi gli orologi analogico e riconoscendo il suo impegno per i pulsanti fisici.

Forse Daciail leader delle vendite in molti paesi, è stato uno dei produttori che ha letto meglio questo sviluppoincorporando le giuste e necessarie innovazioni tecnologiche ma senza cadere in pratiche tecnologiche complesse.