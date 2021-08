Una depressione tropicale unica passa sopra la provincia di Villa Clara – Juventud Rebeldi

unTropical CYCLONE VISO n. 18.

Data: 13 agosto 2021. Ora: 18:00.

Durante il pomeriggio, aree nuvolose e piovose, accompagnate da una depressione tropicale unica, hanno causato piogge abbondanti e intense in località da Matanzas alla provincia di Granma. L’accumulo più grande nelle ultime tre ore è stato: 51 mm a Playa Giron, Matanzas, 32 mm a Fala, Ciego de Avila, più 26 mm a Jebaro, Sancti Spiritus ea Jaguy Grande, Matanzas.

Analizzando le osservazioni di superficie delle stazioni meteorologiche e dei radar cubani, si può notare come un’ampia circolazione di venti si chiuda nei pressi della provincia di Villa Clara.

Alle 18 di questo pomeriggio, il centro della depressione tropicale Fred è stato stimato a 22,3 gradi di latitudine nord e 79,8 gradi di longitudine ovest, una posizione che lo colloca a 65 chilometri a sud-est di Sagua la Grande, a Villa Clara.

Fred ha proseguito con poche variazioni di intensità, con venti massimi sostenuti di 55 km/h, con raffiche più elevate e una pressione minima di 1.013 hectopa. Questa depressione tropicale si è spostata nelle ultime ore su un binario vicino a ovest ad una velocità di 19 chilometri orari.

Entro le prossime 12-24 ore, questo oggetto orbitale si sposterà in direzione ovest-nordovest-nordovest, ad una velocità simile in traslazione, per continuare a muoversi a nord di Villa Clara. Su questa rotta, la regione centrale di Fred uscirà in mare all’alba, lungo la costa settentrionale tra le province di Mayapeque e Matanzas.

Le condizioni ambientali e l’interazione con la Terra limitano lo sviluppo di questo organismo tropicale, ma è previsto un leggero miglioramento domani sabato, in quanto emergerà dalle calde acque dello Stretto della Florida, dove potrebbe trasformarsi di nuovo in una tempesta tropicale.

Le zone nuvolose e piovose continueranno a interessare gran parte dell’arcipelago cubano, essendo forti e gravi in ​​alcune località. E nelle zone di rovesci e temporali si possono registrare forti venti sotto forma di raffiche, con una velocità di 45-60 chilometri orari. Ci saranno rigonfiamenti nella costa centro-settentrionale e nella costa occidentale, con accumuli d’acqua nelle zone più basse.

Il prossimo allarme ciclone tropicale per questo sistema sarà emesso venerdì alle 21:00.